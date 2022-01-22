https://ria.ru/20220122/krym-1769091663.html

В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова

В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова - РИА Новости, 22.01.2022

В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова

Крымский политэксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о заявленном на будущее акте о... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T22:25

2022-01-22T22:25

2022-01-22T22:37

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Крымский политэксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о заявленном на будущее акте о воссоединении с Киевом Крыма и Донбасса, заявил, что главе соседней страны нечем похвастаться, так что "остается только мед в речах лить".В субботу, 22 января, когда на Украине отмечается День соборности в память о создании в 1919 году единого государства, Зеленский заявил, что Крым и Донбасс "очень скоро, не через века" вернутся под власть Киева. Тогда, по словам Зеленского, и будет провозглашен Акт об объединении с этими территориями."Наверное, сегодня украинский президент проснулся в хорошем настроении и подумал, что бы приятное сказать народу, причем с туманными сроками, но очень сильно ожидаемое. Вот и разразился очередной тирадой про возвращение Крыма и Донбасса. Возможно, его побуждения были искренними, вот только в эти обещания не верят ни в Донбассе, ни на Украине, про Крым и говорить нечего. Скажем прямо, сегодня Зеленскому похвастаться нечем ни в политике, ни в экономике. Остается только мед в речах лить",- сказал Бальбек РИА Новости.

https://ria.ru/20220122/krym-1769089569.html

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в мире, украина, республика крым, владимир зеленский, руслан бальбек, россия