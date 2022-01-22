Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220122/krym-1769057001.html
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за снегопада
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за снегопада - РИА Новости, 22.01.2022
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за снегопада
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильного снегопада на выходные, спецтехника очищает дороги через перевалы, горный серпантин на Ай-Петри... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T15:06
2022-01-22T15:07
севастополь
симферополь
николай лукашенко
ай-петри
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598160765_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5a5b980b05e53d3305cbd7359d00127b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильного снегопада на выходные, спецтехника очищает дороги через перевалы, горный серпантин на Ай-Петри пришлось перекрыть, сообщил и.о. министра транспорта республики Николай Лукашенко.В гидрометцентре Крыма сообщили РИА Новости об объявленном штормовом предупреждении из-за очень сильного снегопада в субботу и воскресенье. На полуострове ожидается понижение температуры воздуха до 10 градусов мороза ночью, в горах до минус 16, усиление ветра, гололедица и гололед. Погоду в Крыму в ближайшие несколько дней будет определять арктический холодный фронт.Спецтехника вышла на расчистку дорог, которые соединяют Симферополь с побережьем через Грушевский и Ангарский перевал, а также на южнобережные трассы, сообщил журналистам Лукашенко. Все дороги через перевалы на данный момент проезжаемы."Ай-Петри перекрыт с обеих сторон (горные серпантины со стороны Ялты и со стороны Бахчисарайского района) из-за сильного снегопада", - сообщил Лукашенко.К расчистка основных дорог от снега приступили в городах полуострова – Симферополе, Севастополе, Феодосии, Ялте.
https://ria.ru/20220122/shtorm-1769045622.html
севастополь
симферополь
ай-петри
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598160765_180:135:1280:960_1920x0_80_0_0_50ea7fc45e3c78639654c3767f2c2885.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, симферополь, николай лукашенко, ай-петри, жкх
15:06 22.01.2022 (обновлено: 15:07 22.01.2022)
 
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за снегопада

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за снегопада, дорогу на Ай-Петри перекрыли

© Фото : Министерство транспорта РККрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© Фото : Министерство транспорта РК
Крымский мост
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильного снегопада на выходные, спецтехника очищает дороги через перевалы, горный серпантин на Ай-Петри пришлось перекрыть, сообщил и.о. министра транспорта республики Николай Лукашенко.
В гидрометцентре Крыма сообщили РИА Новости об объявленном штормовом предупреждении из-за очень сильного снегопада в субботу и воскресенье. На полуострове ожидается понижение температуры воздуха до 10 градусов мороза ночью, в горах до минус 16, усиление ветра, гололедица и гололед. Погоду в Крыму в ближайшие несколько дней будет определять арктический холодный фронт.
Спецтехника вышла на расчистку дорог, которые соединяют Симферополь с побережьем через Грушевский и Ангарский перевал, а также на южнобережные трассы, сообщил журналистам Лукашенко. Все дороги через перевалы на данный момент проезжаемы.
"Ай-Петри перекрыт с обеих сторон (горные серпантины со стороны Ялты и со стороны Бахчисарайского района) из-за сильного снегопада", - сообщил Лукашенко.
К расчистка основных дорог от снега приступили в городах полуострова – Симферополе, Севастополе, Феодосии, Ялте.
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
12:50
В Сочи продлили штормовое предупреждение из-за лавинной опасности
 
СевастопольСимферопольНиколай ЛукашенкоАй-ПетриЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:11Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к Путину
00:07Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме
23:54Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
23:50МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны
23:42Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции
23:33Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
23:30Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
23:22В Рязани в ДТП погибли два человека
23:09Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
22:56СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
22:49В Татарстане в ДТП погибла девушка
22:39В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных
22:25В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
22:04Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
21:56Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
21:50Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
21:44В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
21:44МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
21:40Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе
21:39На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к ПутинуГлавком ВМС Германии ушел в отставку после слов о КрымеВучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимойМИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страныЭрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в ТурцииГлава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИВлияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол РоссииВ Рязани в ДТП погибли два человека Посол России допустил усиление военного сотрудничества с ВенесуэлойСК завел уголовное дело после исчезновения девушки под СаратовомВ Татарстане в ДТП погибла девушкаВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуостроваПушилин оценил посреднические инициативы Турции по УкраинеВстреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в КиевеБерлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ИталииВ Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на УкраинеПушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"