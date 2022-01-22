https://ria.ru/20220122/krym-1769057001.html

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за снегопада

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за снегопада - РИА Новости, 22.01.2022

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за снегопада

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильного снегопада на выходные, спецтехника очищает дороги через перевалы, горный серпантин на Ай-Петри... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T15:06

2022-01-22T15:06

2022-01-22T15:07

севастополь

симферополь

николай лукашенко

ай-петри

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильного снегопада на выходные, спецтехника очищает дороги через перевалы, горный серпантин на Ай-Петри пришлось перекрыть, сообщил и.о. министра транспорта республики Николай Лукашенко.В гидрометцентре Крыма сообщили РИА Новости об объявленном штормовом предупреждении из-за очень сильного снегопада в субботу и воскресенье. На полуострове ожидается понижение температуры воздуха до 10 градусов мороза ночью, в горах до минус 16, усиление ветра, гололедица и гололед. Погоду в Крыму в ближайшие несколько дней будет определять арктический холодный фронт.Спецтехника вышла на расчистку дорог, которые соединяют Симферополь с побережьем через Грушевский и Ангарский перевал, а также на южнобережные трассы, сообщил журналистам Лукашенко. Все дороги через перевалы на данный момент проезжаемы."Ай-Петри перекрыт с обеих сторон (горные серпантины со стороны Ялты и со стороны Бахчисарайского района) из-за сильного снегопада", - сообщил Лукашенко.К расчистка основных дорог от снега приступили в городах полуострова – Симферополе, Севастополе, Феодосии, Ялте.

https://ria.ru/20220122/shtorm-1769045622.html

севастополь

симферополь

ай-петри

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севастополь, симферополь, николай лукашенко, ай-петри, жкх