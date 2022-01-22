https://ria.ru/20220122/krym-1769019746.html
Глава ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины
Глава ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины - РИА Новости, 22.01.2022
Глава ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины
Глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах считает, что Крым никогда не вернется в состав Украины. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T07:02
2022-01-22T07:02
2022-01-22T10:39
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах считает, что Крым никогда не вернется в состав Украины.Обсуждая страны, которые хотят вступить в НАТО, вице-адмирал отметил, что Грузия соответствует критериям вступления в альянс, но ее членство "неразумно."По мнению Шёнбаха, Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768630158.html
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в мире, украина, оон, севастополь, республика крым, владимир путин, россия
07:02 22.01.2022 (обновлено: 10:39 22.01.2022)
Глава ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины
Глава ВМС Германии Шенбах: Крым никогда не вернется в состав Украины