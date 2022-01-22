https://ria.ru/20220122/krym-1769019746.html

Глава ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины

Глава ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины - РИА Новости, 22.01.2022

Глава ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины

Глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах считает, что Крым никогда не вернется в состав Украины. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T07:02

2022-01-22T07:02

2022-01-22T10:39

в мире

украина

оон

севастополь

республика крым

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767383166_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_cfab8fd943b7682c88d1fad70c69fe0b.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах считает, что Крым никогда не вернется в состав Украины.Обсуждая страны, которые хотят вступить в НАТО, вице-адмирал отметил, что Грузия соответствует критериям вступления в альянс, но ее членство "неразумно."По мнению Шёнбаха, Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768630158.html

украина

севастополь

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, оон, севастополь, республика крым, владимир путин, россия