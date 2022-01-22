https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769039685.html

В Подмосковье за сутки умерли 38 больных COVID-19

В Подмосковье за сутки умерли 38 больных COVID-19 - РИА Новости, 22.01.2022

В Подмосковье за сутки умерли 38 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 6400 человек - это на 1976 больше, чем днём ранее, следует из... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T11:41

2022-01-22T11:41

2022-01-22T11:50

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769034982_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_985e833c7c6dee1df383b1a210a1aee7.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 6400 человек - это на 1976 больше, чем днём ранее, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 6400 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 38 человек скончались.Днём ранее количество новых заражённых составляло 4424.

https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769018416.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии