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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769039685.html
В Подмосковье за сутки умерли 38 больных COVID-19
В Подмосковье за сутки умерли 38 больных COVID-19 - РИА Новости, 22.01.2022
В Подмосковье за сутки умерли 38 больных COVID-19
За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 6400 человек - это на 1976 больше, чем днём ранее, следует из... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T11:41
2022-01-22T11:50
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 6400 человек - это на 1976 больше, чем днём ранее, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 6400 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 38 человек скончались.Днём ранее количество новых заражённых составляло 4424.
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общество, московская область (подмосковье), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:41 22.01.2022 (обновлено: 11:50 22.01.2022)
 
В Подмосковье за сутки умерли 38 больных COVID-19

В Подмосковье за сутки умерли 38 человек с коронавирусом

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинские работники. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 6400 человек - это на 1976 больше, чем днём ранее, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 6400 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 38 человек скончались.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
05:52Распространение коронавируса
Назван симптом коронавируса, заметный на коже
Днём ранее количество новых заражённых составляло 4424.
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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