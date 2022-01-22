https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769039685.html
В Подмосковье за сутки умерли 38 больных COVID-19
В Подмосковье за сутки умерли 38 больных COVID-19 - РИА Новости, 22.01.2022
В Подмосковье за сутки умерли 38 больных COVID-19
За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 6400 человек - это на 1976 больше, чем днём ранее, следует из... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T11:41
2022-01-22T11:41
2022-01-22T11:50
распространение коронавируса
общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 6400 человек - это на 1976 больше, чем днём ранее, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 6400 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 38 человек скончались.Днём ранее количество новых заражённых составляло 4424.
https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769018416.html
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общество, московская область (подмосковье), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:41 22.01.2022 (обновлено: 11:50 22.01.2022)
В Подмосковье за сутки умерли 38 больных COVID-19
В Подмосковье за сутки умерли 38 человек с коронавирусом