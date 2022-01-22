https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769039562.html
В 63 российских регионах выявили омикрон-штамм коронавируса
В 63 российских регионах выявили омикрон-штамм коронавируса - РИА Новости, 22.01.2022
В 63 российских регионах выявили омикрон-штамм коронавируса
Распространение штамма коронавируса "омикрон" сегодня фиксируется уже в 63 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T11:38
2022-01-22T11:38
2022-01-22T11:38
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Распространение штамма коронавируса "омикрон" сегодня фиксируется уже в 63 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется уже в 63 регионах страны. На сегодняшний день в структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант "дельта" составляет 51,9%, вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 48,1%", - говорится в сообщении.
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В 63 российских регионах выявили омикрон-штамм коронавируса
Омикрон-штамм коронавируса распространился в 63 российских регионах