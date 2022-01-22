11:33 22.01.2022 (обновлено: 13:23 22.01.2022)
В России за сутки госпитализировали 9902 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 57 212 новых случаев заражения коронавирусом
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник заходит в красную зону для больных COVID-19 в клинической больнице Волгограда
Медицинский сотрудник заходит в красную зону для больных COVID-19 в клинической больнице Волгограда
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в стране госпитализировали около десяти тысяч пациентов с COVID-19 — на 8,4 процента больше, чем накануне (9136), рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций <...> составило 9902 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 8,4%. Увеличение произошло в 46 регионах", — говорится в сообщении.
При этом число выявленных случаев заражения второй день подряд обновило максимум за все время пандемии: если вчера было 49 513, то сегодня уже 57 212.
В Москве зарегистрировали 16 094 инфицированных (днем ранее — 15 987) — это также рекорд за время ведения статистики. Из них 1077 (6,7%) человек будут лечиться в стационарах. Доля госпитализаций в общей картине заболеваемости в столице за сутки не изменилась.
Умер 681 человек, число летальных исходов в России достигло 325 433. Выздоровели 25 525 пациентов, за все время — более десяти миллионов.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 340,5 миллиона инфицированных, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Более пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов. Уровень коллективного иммунитета достиг 64,4%.