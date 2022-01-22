Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769038794.html
В России за сутки госпитализировали 9902 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 9902 человека с COVID-19 - РИА Новости, 22.01.2022
В России за сутки госпитализировали 9902 человека с COVID-19
За минувшие сутки в стране госпитализировали около десяти тысяч пациентов с COVID-19 — на 8,4 процента больше, чем накануне (9136), рассказали журналистам в... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T11:33
2022-01-22T13:23
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768934749_0:257:3066:1982_1920x0_80_0_0_a7fd49735ae1ab6a58bdb3112db90baf.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в стране госпитализировали около десяти тысяч пациентов с COVID-19 — на 8,4 процента больше, чем накануне (9136), рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций &lt;...&gt; составило 9902 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 8,4%. Увеличение произошло в 46 регионах", — говорится в сообщении.При этом число выявленных случаев заражения второй день подряд обновило максимум за все время пандемии: если вчера было 49 513, то сегодня уже 57 212. В Москве зарегистрировали 16 094 инфицированных (днем ранее — 15 987) — это также рекорд за время ведения статистики. Из них 1077 (6,7%) человек будут лечиться в стационарах. Доля госпитализаций в общей картине заболеваемости в столице за сутки не изменилась.Умер 681 человек, число летальных исходов в России достигло 325 433. Выздоровели 25 525 пациентов, за все время — более десяти миллионов.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 340,5 миллиона инфицированных, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Более пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов. Уровень коллективного иммунитета достиг 64,4%.
https://ria.ru/20220122/koronavirus-1769018416.html
https://ria.ru/20220122/omikron-1769036494.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768934749_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fbc80399030088c0f6877aa7a68f380f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 22.01.2022 (обновлено: 13:23 22.01.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 9902 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 57 212 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник заходит в красную зону для больных COVID-19 в клинической больнице Волгограда
Медицинский сотрудник заходит в красную зону для больных COVID-19 в клинической больнице Волгограда - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник заходит в красную зону для больных COVID-19 в клинической больнице Волгограда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в стране госпитализировали около десяти тысяч пациентов с COVID-19 — на 8,4 процента больше, чем накануне (9136), рассказали журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций <...> составило 9902 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 8,4%. Увеличение произошло в 46 регионах", — говорится в сообщении.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
05:52Распространение коронавируса
Назван симптом коронавируса, заметный на коже
При этом число выявленных случаев заражения второй день подряд обновило максимум за все время пандемии: если вчера было 49 513, то сегодня уже 57 212.
В Москве зарегистрировали 16 094 инфицированных (днем ранее — 15 987) — это также рекорд за время ведения статистики. Из них 1077 (6,7%) человек будут лечиться в стационарах. Доля госпитализаций в общей картине заболеваемости в столице за сутки не изменилась.
Умер 681 человек, число летальных исходов в России достигло 325 433. Выздоровели 25 525 пациентов, за все время — более десяти миллионов.
Сало на Томском областном рынке - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
10:59Распространение коронавируса
Названы продукты, защищающие иммунитет от "омикрона"
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 340,5 миллиона инфицированных, причем в последние дни показатели снова бьют рекорды. Более пяти с половиной миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов. Уровень коллективного иммунитета достиг 64,4%.
 
Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:11Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к Путину
00:07Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме
23:54Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
23:50МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны
23:42Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции
23:33Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
23:30Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
23:22В Рязани в ДТП погибли два человека
23:09Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
22:56СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
22:49В Татарстане в ДТП погибла девушка
22:39В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных
22:25В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
22:04Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
21:56Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
21:50Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
21:44В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
21:44МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
21:40Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе
21:39На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к ПутинуГлавком ВМС Германии ушел в отставку после слов о КрымеВучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимойМИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страныЭрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в ТурцииГлава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИВлияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол РоссииВ Рязани в ДТП погибли два человека Посол России допустил усиление военного сотрудничества с ВенесуэлойСК завел уголовное дело после исчезновения девушки под СаратовомВ Татарстане в ДТП погибла девушкаВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуостроваПушилин оценил посреднические инициативы Турции по УкраинеВстреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в КиевеБерлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ИталииВ Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на УкраинеПушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"