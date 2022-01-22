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Новейшие сериалы: яркий "Позолоченный век" и дикая "Афтепати"

Новейшие сериалы: яркий "Позолоченный век" и дикая "Афтепати" - РИА Новости, 22.01.2022

Новейшие сериалы: яркий "Позолоченный век" и дикая "Афтепати"

Тем, кто скучал по "Аббатству Даунтон", его авторы приготовили подарок: новую костюмированную драму "Позолоченный век". Поклонники "Как я встретил вашу маму"... РИА Новости, 22.01.2022

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Тем, кто скучал по "Аббатству Даунтон", его авторы приготовили подарок: новую костюмированную драму "Позолоченный век". Поклонники "Как я встретил вашу маму" узнают, как встретить папу, а любители детективов оценят динамичную "Афтепати". О новых сериалах, которые стоит смотреть, — в материале РИА Новости.Красиво, но без сюрпризовДрама со звездным кастом от создателя "Аббатства Даунтон" Джулиана Феллоуза — рассказ о том, что происходило в высшем обществе Америки XIX века."Позолоченным веком" в США называют период после окончания Гражданской войны между Севером и Югом, время экономического роста и процветания. Таким и получился проект: ярким и пышным, увлекающим калейдоскопом сцен.В главной роли — дочь Мэрил Стрип Луиза Джейкобсон. Ее героиня Мэриан, осиротевшая дочь генерала-южанина, приезжает на север, в Нью-Йорк, к богатым теткам. Одну из них, строгую и суровую вдову Агнес, играет Кристин Барански. Вторую, незамужнюю и добрую Аду, — Синтия Никсон.Мэриан привозит с собой подругу-компаньонку афроамериканку Пегги (Дене Бентон). Та мечтает стать писательницей и скрывает причину, по которой собралась в Нью-Йорк.Пегги и Мэриан знакомятся с миром мегаполиса. Здесь старая аристократия, приверженная традициям и правилам, сталкивается с "новичками", богатыми и прогрессивными предпринимателями. Последних представляет чета Расселов — Джордж (Морган Спектор) и Берта (Кэрри Кун).Они въезжают в роскошный особняк напротив дома главной героини. Через занавески в комнате Мэриан зритель наблюдает, как Расселы пытаются стать своими в светском обществе.Параллельно с этим (как и в "Аббатстве Даунтон") показаны истории прислуги: у горничных, поваров, управляющих и дворецких собственная не менее насыщенная жизнь.Главное, чем завораживает сериал, — это, конечно, костюмы и декорации. Можно бесконечно рассматривать ткани, из которых сшиты платья героинь, тем более что дамы меняют их чуть ли не в каждой сцене. Довольно четко прописаны персонажи: за почти полуторачасовую первую серию создатели рассказывают, кто есть кто, и намекают, какие драмы ждут зрителей. Сразу понятен жесткий характер Берты Рассел, которая управляет всем в доме и деспотично воспитывает тихую дочь Глэдис (Таисса Фармига). Предсказуемы мотивы амбициозной горничной мисс Тернер. В этом минус сериала: герои настолько ясно выписаны в диалогах и мизансценах, что их действия легко предугадать.Видно, что роль Мэрион — первая главная у Луизы Джейкобсон: ее легко затмевают более опытные коллеги. Зато недооцененную многими Барански в "Позолоченном веке" заметят все.Не ждите в сериале крутых поворотов и непредсказуемых интриг (правда, авторы намекают на появление молодой графини Вайолет, которую в "Аббатстве Даунтон" сыграла Мэгги Смит). Но не сомневайтесь в выборе, если хочется полюбоваться на светские салоны, красочные вечеринки и элегантное фланирование по Нью-Йорку XIX века."Позолоченный век" выходит с 24 января на HBO и Амедиатеке.Саманта встречает вашего папуДолгожданная интерпретация культового ситкома "Как я встретила вашего папу" с Хилари Дафф и Ким Кэтролл.В оригинальном сериале "Как я встретил вашу маму" герой Тед рассказывал о своей бурной и богатой на события жизни в Нью-Йорке. В новом проекте в центре внимания Софи: она раскрывает сыну подробности того, как познакомилась с будущим мужем. Софи в молодости играет Дафф, а затем — Ким Кэтролл (которая предпочла новый проект продолжению "Секса в большом городе").Действие сосредоточено не только вокруг главной героини, важные персонажи — ее друзья. Среди них немного эксцентричная соседка по квартире стилистка Валентина (Франсиа Рэйса) и ее харизматичный бойфренд Чарли (Том Эйнсли), владелец бара Сид, начинающий музыкант Джесси, который на досуге работает водителем такси.Хилари Дафф не новичок в ромкомах и не раз искала любовь в Нью-Йорке (например, в сериале "Юная") — в этом жанре она смотрится органично. К тому же создатели проекта учли минусы оригинала. Беспечность и при этом излишнюю серьезность Софи компенсируют ее скептичные или немного безалаберные друзья. Повествование актуализировано: присутствует diversity-кастинг, готовьтесь к культурному разнообразию.Не обходится без клише: Софи ищет спутника на сайте знакомств, где ей пишут стереотипные персонажи. Поведение героев порой обусловлено их ориентацией или культурным бэкграундом, а отсылки к оригиналу кажутся излишними.Пока заявлен один сезон, но, если его продлят, о том, кто станет партнером Софи, зрители узнают далеко не сразу (оригинальный проект шел девять сезонов)."Как я встретила вашего папу" выходит на Hulu с 19 января.Что бывает на вечеринкахТо, что встречи выпускников — не самое безопасное времяпрепровождение, известно всем. Но создатели сериала "Афтепати" возводят это утверждение в комический абсолют.Действие комедийного детектива начинается на вечеринке бывших однокурсников. Именно там погибает ее организатор — знаменитый актер. Прибывшая на место происшествия женщина-детектив (Тиффани Хэддиш) сразу заявляет, что под подозрением все и она будет дотошно допрашивать каждого. Среди них герои Дэйва Франко, Сэма Ричардсона, Бена Шварца.Интересная деталь: в каждом из восьми эпизодов один из участников вечеринки будет рассказывать собственную версию событий. Поэтому серии отличаются динамикой, стилем повествования и эксцентричностью диалогов.За шутки и хитросплетение сюжетных линий отвечал режиссер и сценарист Кристофер Миллер. Он снимал "Мачо и ботан" и два года назад получил "Оскар" за анимацию "Человек-паук: Через вселенные". В общем, разборки и сплетни одноклассников смотрятся свежо, нескучно и вполне интригующе."Афтепати" выходит на Apple TV+ с 28 января.А что происходит в корейских школахЮжнокорейский хоррор-сериал "Мы все мертвы" страшно и актуально рассказывает о зомби-апокалипсисе.Оригинальное название — "Сейчас в нашей школе". Сериал основан на популярном вебтуне (цифровой комикс, часто предназначенный для чтения на смартфонах. — Прим. ред.).В центре внимания обычное учебное заведение, в котором от лабораторной мыши распространяется зомби-вирус. Группа старшеклассников заперта в школе. На их глазах друзья и другие ученики превращаются в монстров, которые охотятся за людьми, и начинается зомби-апокалипсис.Сериал превращается в квест: персонажи должны как-то выбраться на волю, чтобы их при этом не укусили бывшие одноклассники.Получается версия "Поезда в Пусан", только в виде истории взросления.Сериал выйдет на Netflix 28 января.

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