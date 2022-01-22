https://ria.ru/20220122/khischenie-1769060956.html

Кехман написал заявление о возбуждении дела из-за хищения денег из МХАТ

Кехман написал заявление о возбуждении дела из-за хищения денег из МХАТ - РИА Новости, 22.01.2022

Кехман написал заявление о возбуждении дела из-за хищения денег из МХАТ

Генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Владимир Кехман рассказал РИА Новости, что написал заявление в... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T15:51

2022-01-22T15:51

2022-01-22T15:51

культура

происшествия

владимир кехман

мхат имени м. горького

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Владимир Кехман рассказал РИА Новости, что написал заявление в полицию, и правоохранители завели уголовное дело по факту хищения более 4 миллионов рублей из кассы театра."С 1 декабря 2021 года казначейство начало свою проверку в театре. Мы начали инвентаризацию. Главный бухгалтер Галина Гетьман несколько раз обращалась ко мне, говорила, что мы не можем предоставить нужные для проверки документы по определённым причинам. Я понимал, что что-то не так, вызвал всю бухгалтерию, поговорил с ними, объяснил, что нам важно сделать все как можно быстрее. Когда я увидел, что есть какое-то сопротивление с их стороны, меня это насторожило", - рассказал РИА Новости Кехман.Он сообщил, что ранее, в частности, в Минкультуры, ему говорили об аналогичном сопротивлении бухгалтерии театра в предоставлении документов в ходе других проверок. Гендиректор театра уволил Гетьман.По словам Кехмана, впоследствии в бухгалтерии обнаружили пропажу более 4,2 миллиона рублей, которые должны были лежать в сейфе."Сначала мы передадим все документы следствию, а затем я смогу рассказать о них. Я написал заявление в полицию, на этой неделе было возбуждено уголовное дело", - заявил Кехман.

https://ria.ru/20220112/kekhman-1767448770.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211215/mkhat-1763874568.html

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происшествия, владимир кехман, мхат имени м. горького