https://ria.ru/20220122/khischenie-1769060956.html
Кехман написал заявление о возбуждении дела из-за хищения денег из МХАТ
Кехман написал заявление о возбуждении дела из-за хищения денег из МХАТ - РИА Новости, 22.01.2022
Кехман написал заявление о возбуждении дела из-за хищения денег из МХАТ
Генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Владимир Кехман рассказал РИА Новости, что написал заявление в... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T15:51
2022-01-22T15:51
2022-01-22T15:51
культура
происшествия
владимир кехман
мхат имени м. горького
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758001971_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_9c2f9a49e31b4fc8c82a131799cd8c55.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Владимир Кехман рассказал РИА Новости, что написал заявление в полицию, и правоохранители завели уголовное дело по факту хищения более 4 миллионов рублей из кассы театра."С 1 декабря 2021 года казначейство начало свою проверку в театре. Мы начали инвентаризацию. Главный бухгалтер Галина Гетьман несколько раз обращалась ко мне, говорила, что мы не можем предоставить нужные для проверки документы по определённым причинам. Я понимал, что что-то не так, вызвал всю бухгалтерию, поговорил с ними, объяснил, что нам важно сделать все как можно быстрее. Когда я увидел, что есть какое-то сопротивление с их стороны, меня это насторожило", - рассказал РИА Новости Кехман.Он сообщил, что ранее, в частности, в Минкультуры, ему говорили об аналогичном сопротивлении бухгалтерии театра в предоставлении документов в ходе других проверок. Гендиректор театра уволил Гетьман.По словам Кехмана, впоследствии в бухгалтерии обнаружили пропажу более 4,2 миллиона рублей, которые должны были лежать в сейфе."Сначала мы передадим все документы следствию, а затем я смогу рассказать о них. Я написал заявление в полицию, на этой неделе было возбуждено уголовное дело", - заявил Кехман.
https://ria.ru/20220112/kekhman-1767448770.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211215/mkhat-1763874568.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758001971_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_3c55f165657fe0f1744156c551558534.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир кехман, мхат имени м. горького
Кехман написал заявление о возбуждении дела из-за хищения денег из МХАТ
Директор МХАТ Кехман написал заявление о возбуждении дела из-за хищения денег из театра
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Владимир Кехман рассказал РИА Новости, что написал заявление в полицию, и правоохранители завели уголовное дело по факту хищения более 4 миллионов рублей из кассы театра.
"С 1 декабря 2021 года казначейство начало свою проверку в театре. Мы начали инвентаризацию. Главный бухгалтер Галина Гетьман несколько раз обращалась ко мне, говорила, что мы не можем предоставить нужные для проверки документы по определённым причинам. Я понимал, что что-то не так, вызвал всю бухгалтерию, поговорил с ними, объяснил, что нам важно сделать все как можно быстрее. Когда я увидел, что есть какое-то сопротивление с их стороны, меня это насторожило", - рассказал РИА Новости Кехман
.
Он сообщил, что ранее, в частности, в Минкультуры, ему говорили об аналогичном сопротивлении бухгалтерии театра в предоставлении документов в ходе других проверок. Гендиректор театра уволил Гетьман.
По словам Кехмана, впоследствии в бухгалтерии обнаружили пропажу более 4,2 миллиона рублей, которые должны были лежать в сейфе.
"Сначала мы передадим все документы следствию, а затем я смогу рассказать о них. Я написал заявление в полицию, на этой неделе было возбуждено уголовное дело", - заявил Кехман.