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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220122/khischenie-1769060956.html
Кехман написал заявление о возбуждении дела из-за хищения денег из МХАТ
Кехман написал заявление о возбуждении дела из-за хищения денег из МХАТ - РИА Новости, 22.01.2022
Кехман написал заявление о возбуждении дела из-за хищения денег из МХАТ
Генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Владимир Кехман рассказал РИА Новости, что написал заявление в... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T15:51
2022-01-22T15:51
культура
происшествия
владимир кехман
мхат имени м. горького
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Владимир Кехман рассказал РИА Новости, что написал заявление в полицию, и правоохранители завели уголовное дело по факту хищения более 4 миллионов рублей из кассы театра."С 1 декабря 2021 года казначейство начало свою проверку в театре. Мы начали инвентаризацию. Главный бухгалтер Галина Гетьман несколько раз обращалась ко мне, говорила, что мы не можем предоставить нужные для проверки документы по определённым причинам. Я понимал, что что-то не так, вызвал всю бухгалтерию, поговорил с ними, объяснил, что нам важно сделать все как можно быстрее. Когда я увидел, что есть какое-то сопротивление с их стороны, меня это насторожило", - рассказал РИА Новости Кехман.Он сообщил, что ранее, в частности, в Минкультуры, ему говорили об аналогичном сопротивлении бухгалтерии театра в предоставлении документов в ходе других проверок. Гендиректор театра уволил Гетьман.По словам Кехмана, впоследствии в бухгалтерии обнаружили пропажу более 4,2 миллиона рублей, которые должны были лежать в сейфе."Сначала мы передадим все документы следствию, а затем я смогу рассказать о них. Я написал заявление в полицию, на этой неделе было возбуждено уголовное дело", - заявил Кехман.
https://ria.ru/20220112/kekhman-1767448770.html
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происшествия, владимир кехман, мхат имени м. горького
15:51 22.01.2022
 
Кехман написал заявление о возбуждении дела из-за хищения денег из МХАТ

Директор МХАТ Кехман написал заявление о возбуждении дела из-за хищения денег из театра

© Фото предоставлено самим Владимиром КехманомВладимир Кехман, генеральный директор МХАТа им. Горького
Владимир Кехман, генеральный директор МХАТа им. Горького
© Фото предоставлено самим Владимиром Кехманом
Владимир Кехман, генеральный директор МХАТа им. Горького. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Генеральный директор Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Владимир Кехман рассказал РИА Новости, что написал заявление в полицию, и правоохранители завели уголовное дело по факту хищения более 4 миллионов рублей из кассы театра.
"С 1 декабря 2021 года казначейство начало свою проверку в театре. Мы начали инвентаризацию. Главный бухгалтер Галина Гетьман несколько раз обращалась ко мне, говорила, что мы не можем предоставить нужные для проверки документы по определённым причинам. Я понимал, что что-то не так, вызвал всю бухгалтерию, поговорил с ними, объяснил, что нам важно сделать все как можно быстрее. Когда я увидел, что есть какое-то сопротивление с их стороны, меня это насторожило", - рассказал РИА Новости Кехман.
Владимир Кехман - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 10:31Культура
Кехман считает, что МХАТу в настоящий момент худрук не нужен
Он сообщил, что ранее, в частности, в Минкультуры, ему говорили об аналогичном сопротивлении бухгалтерии театра в предоставлении документов в ходе других проверок. Гендиректор театра уволил Гетьман.
По словам Кехмана, впоследствии в бухгалтерии обнаружили пропажу более 4,2 миллиона рублей, которые должны были лежать в сейфе.
"Сначала мы передадим все документы следствию, а затем я смогу рассказать о них. Я написал заявление в полицию, на этой неделе было возбуждено уголовное дело", - заявил Кехман.
Здание Московского Художественного академического театра имени М. Горького - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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КультураПроисшествияВладимир КехманМХАТ имени М. Горького
 
 
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