https://ria.ru/20220122/khimiya-1769028811.html

Роспотребнадзор посоветовал, как выбрать набор для химических экспериментов

Роспотребнадзор посоветовал, как выбрать набор для химических экспериментов - РИА Новости, 22.01.2022

Роспотребнадзор посоветовал, как выбрать набор для химических экспериментов

Игровые наборы для проведения химических экспериментов следует покупать только в местах организованной торговли, а использовать его можно только в присутствии... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T09:28

2022-01-22T09:28

2022-01-22T09:28

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156192/76/1561927691_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_39604256551e05249c8f708d0a27d1d2.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Игровые наборы для проведения химических экспериментов следует покупать только в местах организованной торговли, а использовать его можно только в присутствии взрослых, соблюдая все правила безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее в СМИ появилась информация о том, что 4-летняя девочка попала в реанимацию после игры с химическим набором "Фараоновы змеи", в составе которого содержится дихромат аммония. Указанное химическое вещество относится к 1 классу опасности, а также является взрывоопасным веществом. Потенциально опасная для здоровья ребенка игрушка была приобретена в детском магазине, расположенном на улице Миклухо-Маклая.В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили РИА Новости, что к ним обратилось Управление Роспотребнадзора по Москве с просьбой провести повторную проверку в магазине, так как при проверке Роспотребнадзора было оказано сопротивление, в результате продажа потенциально опасных для здоровья игрушек была пресечена."Использовать игровой набор для проведения химических экспериментов ребенку можно только в присутствии взрослых. Вместе ознакомьтесь с инструкцией по проведению опытов, правилами безопасности и информацией по оказанию первой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Чтобы игровой набор для химических опытов доставил ребенку радость и не причинил вреда для здоровья, необходимо приобретать его только в местах организованной торговли, то есть магазинах, супермаркетах, официальных рынках и ярмарка, пояснили в ведомстве.Использовать такие наборы рекомендуется детям старше 8 лет, кроме того, следует учесть поведенческие особенности ребенка, его способность четко соблюдать инструкции по использованию вещей, подчеркнули в пресс-службе.Взрослые должны следить, чтобы ребенок соблюдал правила безопасности при использовании набора – надел очки, перчатки, а также избегал любых контактов химических веществ с глазами и ртом, не вдыхал порошок и пыль, добавили в ведомстве.Опыты проводить рекомендуется в просторном, хорошо освещенном помещении. А маленьких детей и животных лучше удалить на время из помещения. Нельзя есть, пить и курить в помещении, где проводятся эксперименты. После окончания опытов, необходимо убрать набор, тщательно вымыть руки, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220121/igrushki-1768870242.html

https://ria.ru/20210513/igrushka-1732136970.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество