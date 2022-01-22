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Роспотребнадзор посоветовал, как выбрать набор для химических экспериментов
Роспотребнадзор посоветовал, как выбрать набор для химических экспериментов - РИА Новости, 22.01.2022
Роспотребнадзор посоветовал, как выбрать набор для химических экспериментов
Игровые наборы для проведения химических экспериментов следует покупать только в местах организованной торговли, а использовать его можно только в присутствии... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T09:28
2022-01-22T09:28
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Игровые наборы для проведения химических экспериментов следует покупать только в местах организованной торговли, а использовать его можно только в присутствии взрослых, соблюдая все правила безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее в СМИ появилась информация о том, что 4-летняя девочка попала в реанимацию после игры с химическим набором "Фараоновы змеи", в составе которого содержится дихромат аммония. Указанное химическое вещество относится к 1 классу опасности, а также является взрывоопасным веществом. Потенциально опасная для здоровья ребенка игрушка была приобретена в детском магазине, расположенном на улице Миклухо-Маклая.В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили РИА Новости, что к ним обратилось Управление Роспотребнадзора по Москве с просьбой провести повторную проверку в магазине, так как при проверке Роспотребнадзора было оказано сопротивление, в результате продажа потенциально опасных для здоровья игрушек была пресечена."Использовать игровой набор для проведения химических экспериментов ребенку можно только в присутствии взрослых. Вместе ознакомьтесь с инструкцией по проведению опытов, правилами безопасности и информацией по оказанию первой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Чтобы игровой набор для химических опытов доставил ребенку радость и не причинил вреда для здоровья, необходимо приобретать его только в местах организованной торговли, то есть магазинах, супермаркетах, официальных рынках и ярмарка, пояснили в ведомстве.Использовать такие наборы рекомендуется детям старше 8 лет, кроме того, следует учесть поведенческие особенности ребенка, его способность четко соблюдать инструкции по использованию вещей, подчеркнули в пресс-службе.Взрослые должны следить, чтобы ребенок соблюдал правила безопасности при использовании набора – надел очки, перчатки, а также избегал любых контактов химических веществ с глазами и ртом, не вдыхал порошок и пыль, добавили в ведомстве.Опыты проводить рекомендуется в просторном, хорошо освещенном помещении. А маленьких детей и животных лучше удалить на время из помещения. Нельзя есть, пить и курить в помещении, где проводятся эксперименты. После окончания опытов, необходимо убрать набор, тщательно вымыть руки, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220121/igrushki-1768870242.html
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
09:28 22.01.2022
 
Роспотребнадзор посоветовал, как выбрать набор для химических экспериментов

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору игрушек для проведения химических экспериментов

© Depositphotos / toa55Химическая реакция в лаборатории
Химическая реакция в лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© Depositphotos / toa55
Химическая реакция в лаборатории . Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Игровые наборы для проведения химических экспериментов следует покупать только в местах организованной торговли, а использовать его можно только в присутствии взрослых, соблюдая все правила безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 4-летняя девочка попала в реанимацию после игры с химическим набором "Фараоновы змеи", в составе которого содержится дихромат аммония. Указанное химическое вещество относится к 1 классу опасности, а также является взрывоопасным веществом. Потенциально опасная для здоровья ребенка игрушка была приобретена в детском магазине, расположенном на улице Миклухо-Маклая.
Эмблема Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
Вчера, 11:24
В Москве изъяли из продажи опасные для здоровья детские игрушки
В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили РИА Новости, что к ним обратилось Управление Роспотребнадзора по Москве с просьбой провести повторную проверку в магазине, так как при проверке Роспотребнадзора было оказано сопротивление, в результате продажа потенциально опасных для здоровья игрушек была пресечена.
"Использовать игровой набор для проведения химических экспериментов ребенку можно только в присутствии взрослых. Вместе ознакомьтесь с инструкцией по проведению опытов, правилами безопасности и информацией по оказанию первой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Чтобы игровой набор для химических опытов доставил ребенку радость и не причинил вреда для здоровья, необходимо приобретать его только в местах организованной торговли, то есть магазинах, супермаркетах, официальных рынках и ярмарка, пояснили в ведомстве.
Использовать такие наборы рекомендуется детям старше 8 лет, кроме того, следует учесть поведенческие особенности ребенка, его способность четко соблюдать инструкции по использованию вещей, подчеркнули в пресс-службе.
"Выбирая ребенку набор для химических экспериментов, тщательно изучите его состав: он не должен содержать вещества или реактивы, которые могут при смешивании воспламениться, образовывать вредные пары или газы, взрывчатые смеси. Обратите внимание на наличие предупредительных значков", - уточнили в Роспотребнадзоре.
Взрослые должны следить, чтобы ребенок соблюдал правила безопасности при использовании набора – надел очки, перчатки, а также избегал любых контактов химических веществ с глазами и ртом, не вдыхал порошок и пыль, добавили в ведомстве.
Опыты проводить рекомендуется в просторном, хорошо освещенном помещении. А маленьких детей и животных лучше удалить на время из помещения. Нельзя есть, пить и курить в помещении, где проводятся эксперименты. После окончания опытов, необходимо убрать набор, тщательно вымыть руки, отметили в пресс-службе.
Пустые парты в школьном классе - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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В Москве несколько детей обратились к врачу из-за лопнувшей игрушки
 
ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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