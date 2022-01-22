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"Туту.ру" рассказал, сколько туристов в России планируют отпуск с кешбэком

"Туту.ру" рассказал, сколько туристов в России планируют отпуск с кешбэком - РИА Новости, 22.01.2022

"Туту.ру" рассказал, сколько туристов в России планируют отпуск с кешбэком

Около 40 процентов потенциальных путешественников планируют приобрести тур в рамках уже пятого по счету этапа программы туристического кешбэка, стартовавшего 18 РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T06:39

2022-01-22T06:39

2022-01-22T06:56

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Около 40 процентов потенциальных путешественников планируют приобрести тур в рамках уже пятого по счету этапа программы туристического кешбэка, стартовавшего 18 января, такой результат получили в сервисе путешествий "Туту.ру" после проведенного исследования по запросу РИА Новости.Очередной, пятый этап туристического кешбэка стартовал в России 18 января. Туристы могут покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку по 30 апреля, а в речной круиз — с момента начала навигации по 1 июня.Условия программы до сих пор не менялись: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20 процентов от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Ежегодно с 2022 года на программу планируется выделять по пять миллиардов рублей госсредств.Кто кудаАналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" выяснил, насколько активно граждане планируют участвовать в новом этапе программы туристического кешбэка и куда они хотят отправиться. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие около 1,5 тысяч человек.Опрос "Туту.ру" также показал, что 18 процентов путешественников планируют воспользоваться программой впервые. 21 процентов туристов и раньше участвовали в этой акции, и намерены снова получить туристический кешбэк. Еще два процента респондентов участвовали в предыдущих этапах программы, но на этот раз решили пропустить. Ни разу не присоединялись к программе и пока не планируют 59 процентов респондентов.Путешествовать по крупным туристическим городам России будут пять процентов респондентов, столько же просто проведут пару дней или больше в загородном отеле, показало исследование. В круиз также хотят отправиться пять процентов путешественников, запланировавших участие в программе, выявил опрос."Наконец, 18 процентов опрошенных планируют воспользоваться программой кешбэка несколько раз и скомбинировать разные варианты отдыха", — добавили в компании.Цены, сроки, направленияПо данным продаж "Туту.ру", средняя стоимость перелета по России до конца зимы составляет 6,2 тысячи рублей в одну сторону, это на восемь процентов выше, чем в прошлом году."Больше всего авиабилетов с вылетами в период с 19 января по 28 февраля куплено в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Симферополь, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград и Уфу", — рассказали в сервисе.А средняя цена билета на весну внутри страны пока равна 6,6 тысячи рублей в одну сторону, но это уже на семь процентов меньше, чем годом ранее. И список направлений, по которым бронируют авиабилеты на весну, в целом схож с зимним рейтингом. "Однако, по данным продаж "Туту.ру", в топ-10 сейчас, помимо Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Симферополя, Калининграда, Краснодара и Ростова-на-Дону входят Иркутск и Анапа", — заключили аналитики.

https://ria.ru/20220119/cashback-1768473049.html

https://ria.ru/20220119/puteshestviya-1768349234.html

https://ria.ru/20220120/kuba-1768520972.html

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новости - туризм, карта "мир", туту.ру, россия, коронавирус covid-19