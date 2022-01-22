https://ria.ru/20220122/kampaniya-1769050513.html

США и НАТО запустили "токсичную" кампанию против Москвы, заявили в МИД

США и НАТО запустили "токсичную" кампанию против Москвы, заявили в МИД - РИА Новости, 22.01.2022

США и НАТО запустили "токсичную" кампанию против Москвы, заявили в МИД

В ответ на предложения России по гарантиям безопасности США и другие члены НАТО запустили "токсичную" кампанию с ложными обвинениями в адрес Москвы, говорится в РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T13:46

2022-01-22T13:46

2022-01-22T14:33

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В ответ на предложения России по гарантиям безопасности США и другие члены НАТО запустили "токсичную" кампанию с ложными обвинениями в адрес Москвы, говорится в комментарии МИД.Там заметили, что с 15 декабря прошлого года, когда американской стороне официально передали проекты соглашений, Москва видела в основном "очевидные попытки затянуть обсуждение конкретных параметров" и форматов договора.Дипломаты также напомнили, что ранее Госдеп распространил "сборник фактов" с "развенчанием" тезисов по этой теме. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что эти документы "невозможно читать". По его словам, достаточно наугад открыть любую страницу текста, чтобы понять, что содержание не выдерживает никакой критики."Да и сам факт публикации Госдепартаментом подобных "методических рекомендаций" непосредственно накануне переговоров министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве иначе как откровенной провокацией не назовешь", — добавили в министерстве.Россия требует от НАТО юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Десятого января предложения Москвы обсудили в рамках диалога по стратегической стабильности в Женеве. За этим последовали заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20220122/otvet-1769015434.html

https://ria.ru/20220122/ukraina-1769047014.html

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политика, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия