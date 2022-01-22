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Кадыров заявил, что не угрожал семье Янгулбаева
Кадыров заявил, что не угрожал семье Янгулбаева - РИА Новости, 22.01.2022
Кадыров заявил, что не угрожал семье Янгулбаева
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его пост в Telegram-канале о семье судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева был не угрозой, а констатацией РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T19:53
2022-01-22T19:53
турция
рамзан кадыров
нижний новгород
татьяна москалькова
чеченская республика (чечня)
россия
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ГРОЗНЫЙ, 22 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его пост в Telegram-канале о семье судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева был не угрозой, а констатацией фактов с последующим законным наказанием.Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Она сообщила, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее указывал, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и шли в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения". Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал в Instagram видео разговора с задержанной Мусаевой, на котором она говорит, что к ней не применяли насилия и дали лекарства."Мне сообщают, что Янгулбаевы воспринимают мой вчерашний пост в Телеграм-канале как угрозу. Я не угрожаю, а констатирую факты и последующее законное наказание", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и экстремизму. "Достаточно того, что Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его. Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из ЧР. Янгулбаевы в этой переписке сами признаются, что не без их участия было совершено это нападение, и, судя по тону, вполне гордятся этим. Из тех же файлов следует, что Янгулбаевы всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети", - заявил глава региона.По мнению Кадырова, Янгулбаевых надо задержать, а если окажут сопротивление, "уничтожить как пособников террористов". "Для них же будет лучше, если первыми до них доберутся правоохранительные органы, а не разозленные их оскорблениями чеченцы. …Пусть воспринимают Янгулбаевы и их защитники мои слова не как угрозу, а как заслуженное наказание", - написал он.Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова проверить ситуацию вокруг Заремы Мусаевой.
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турция, рамзан кадыров, нижний новгород, татьяна москалькова, чеченская республика (чечня), россия
19:53 22.01.2022
 
Кадыров заявил, что не угрожал семье Янгулбаева

Глава Чечни Кадыров заявил, что не угрожал семье судьи в отставке Янгулбаева

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 22 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его пост в Telegram-канале о семье судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева был не угрозой, а констатацией фактов с последующим законным наказанием.
Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Она сообщила, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее указывал, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и шли в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения". Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал в Instagram видео разговора с задержанной Мусаевой, на котором она говорит, что к ней не применяли насилия и дали лекарства.
"Мне сообщают, что Янгулбаевы воспринимают мой вчерашний пост в Телеграм-канале как угрозу. Я не угрожаю, а констатирую факты и последующее законное наказание", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
Вчера, 21:37
Кадыров отреагировал на задержание жены Янгулбаева
Он обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и экстремизму. "Достаточно того, что Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его. Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из ЧР. Янгулбаевы в этой переписке сами признаются, что не без их участия было совершено это нападение, и, судя по тону, вполне гордятся этим. Из тех же файлов следует, что Янгулбаевы всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети", - заявил глава региона.
По мнению Кадырова, Янгулбаевых надо задержать, а если окажут сопротивление, "уничтожить как пособников террористов". "Для них же будет лучше, если первыми до них доберутся правоохранительные органы, а не разозленные их оскорблениями чеченцы. …Пусть воспринимают Янгулбаевы и их защитники мои слова не как угрозу, а как заслуженное наказание", - написал он.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова проверить ситуацию вокруг Заремы Мусаевой.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 15:09
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ТурцияРамзан КадыровНижний НовгородТатьяна МоскальковаЧеченская республика (Чечня)Россия
 
 
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