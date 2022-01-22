https://ria.ru/20220122/izdevatelstvo-1769086648.html

Полиция установила личности всех издевавшихся над подростком под Саратовом

Полиция установила личности всех издевавшихся над подростком под Саратовом - РИА Новости, 22.01.2022

Полиция установила личности всех издевавшихся над подростком под Саратовом

Полиция установила всех несовершеннолетних участников группового издевательства над подростком в городе Балашов Саратовской области, на родителей троих из них... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T21:09

2022-01-22T21:09

2022-01-22T21:09

происшествия

саратовская область

балашов

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция установила всех несовершеннолетних участников группового издевательства над подростком в городе Балашов Саратовской области, на родителей троих из них составлены административные протоколы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.Ранее в соцсетях появилось видеозапись, на которой мальчик стоит на коленях в помещении, его окружили не менее четырех подростков и с многочисленными оскорблениями потребовали от него извиняться за "гнилой базар" и "то, что распускал слухи", после чего заставили поцеловать обувь одному из них, после чего этот подросток ударил потерпевшего ногой по лицу. Автор ролика указал, что издевательство над мальчиком произошло 20 января в Балашове возле запасного эвакуационного выхода торгового центра "Пассаж". Региональное управление СК РФ сообщило, что следователи уже начали проверку по факту травли подростка."Видеоролик в ходе мониторинга сети интернет выявлен начальником ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних) межмуниципального отдела МВД "Балашовский" . Полицией в настоящее время установлены все участники конфликта, все они являются несовершеннолетними, двум из них по 15 лет. Трое родителей привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства.По его словам, участников конфликта могут поставить на профилактический учет, а степень их ответственности будет определяться после оценки тяжести нанесенных телесных повреждений потерпевшему."Материалы в отношении детей направлены в комиссию по делам несовершеннолетних города Балашова для рассмотрения вопроса о постановке на соответствующий учет. Сотрудниками полиции по факту нанесения телесных повреждений 17-летнему потерпевшему будет дана правовая оценка", - пояснил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/chuvashiya-1767892469.html

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происшествия, саратовская область, балашов, следственный комитет россии (ск рф), россия