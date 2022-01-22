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Девять партий Испании выступили против отправки военных в Черное море
Девять партий Испании выступили против отправки военных в Черное море - РИА Новости, 22.01.2022
Девять партий Испании выступили против отправки военных в Черное море
Девять партий Испании подписали совместный манифест, выступив против отправки в Черное море испанских военных кораблей в рамках миссии НАТО и участия страны в... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T10:37
2022-01-22T10:37
в мире
киев
испания
болгария
дмитрий песков
мид испании‎
сергей лавров
черное море
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МАДРИД, 22 янв - РИА Новости. Девять партий Испании подписали совместный манифест, выступив против отправки в Черное море испанских военных кораблей в рамках миссии НАТО и участия страны в развертывании воздушной миссии НАТО в Болгарии, говорится в документе, опубликованном партией Podemos, входящей вместе с социалистами в правительственную коалицию, на странице в Twitter.Ранее партия Podemos призвала соцпартию соразмерять свои действия в кризисе вокруг Украины, заявив, что Испания категорически против войны.Девять партий, подписавших манифест, выразили серьезную обеспокоенность ростом напряженности между США и Россией из-за ситуации вокруг Украины."Мы выступаем решительно против любой угрозы или военной агрессии против суверенного государства, а также отправки испанских войск в Черное море и Болгарию в рамках НАТО. Этот конфликт может быть разрешен только путем диалога, ослабления напряженности и уверенности в том, что мир – это единственный путь", - говорится в документе.В частности, партии призвали отказаться от планов по вступлению Украины в НАТО.Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что Испания в связи с обострением ситуации вокруг Украины ускорила отправку в Черное море двух военных кораблей в рамках миссии НАТО. Также она сообщила, что Испания может принять участие в развертывании воздушной миссии НАТО в Болгарии, если такое решение будет принято. Министр сказала, что Испания всегда участвует во всех развертываниях, которые организует НАТО, при этом она призвала к деэскалации вокруг Украины.Как сообщила газета Razón со ссылкой на источники, решение об отправке шести истребителей Eurofighter в Болгарию и более ста военных уже принято. В минобороны РИА Новости не подтвердили информацию, что решение уже принято официально.Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил, что Испания и в целом ЕС делают ставку на дипломатические пути разрешения конфликта, однако в случае, если они не приведут к деэскалации, то необходима политика "сдерживания" в отношении России.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20211214/akvatoriya-1763674522.html
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в мире, киев, испания, болгария, дмитрий песков, мид испании‎, сергей лавров, черное море, eurofighter typhoon, podemos, россия
10:37 22.01.2022
 
Девять партий Испании выступили против отправки военных в Черное море

Девять партий Испании подписали манифест против отправки военных в Черное море

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМадрид
Мадрид - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МАДРИД, 22 янв - РИА Новости. Девять партий Испании подписали совместный манифест, выступив против отправки в Черное море испанских военных кораблей в рамках миссии НАТО и участия страны в развертывании воздушной миссии НАТО в Болгарии, говорится в документе, опубликованном партией Podemos, входящей вместе с социалистами в правительственную коалицию, на странице в Twitter.
Ранее партия Podemos призвала соцпартию соразмерять свои действия в кризисе вокруг Украины, заявив, что Испания категорически против войны.
Девять партий, подписавших манифест, выразили серьезную обеспокоенность ростом напряженности между США и Россией из-за ситуации вокруг Украины.
"Мы выступаем решительно против любой угрозы или военной агрессии против суверенного государства, а также отправки испанских войск в Черное море и Болгарию в рамках НАТО. Этот конфликт может быть разрешен только путем диалога, ослабления напряженности и уверенности в том, что мир – это единственный путь", - говорится в документе.
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В частности, партии призвали отказаться от планов по вступлению Украины в НАТО.
Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что Испания в связи с обострением ситуации вокруг Украины ускорила отправку в Черное море двух военных кораблей в рамках миссии НАТО. Также она сообщила, что Испания может принять участие в развертывании воздушной миссии НАТО в Болгарии, если такое решение будет принято. Министр сказала, что Испания всегда участвует во всех развертываниях, которые организует НАТО, при этом она призвала к деэскалации вокруг Украины.
Как сообщила газета Razón со ссылкой на источники, решение об отправке шести истребителей Eurofighter в Болгарию и более ста военных уже принято. В минобороны РИА Новости не подтвердили информацию, что решение уже принято официально.
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил, что Испания и в целом ЕС делают ставку на дипломатические пути разрешения конфликта, однако в случае, если они не приведут к деэскалации, то необходима политика "сдерживания" в отношении России.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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В миреКиевИспанияБолгарияДмитрий ПесковМИД Испании‎Сергей ЛавровЧерное мореEurofighter TyphoonPodemosРоссия
 
 
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