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В США призвали исключить Россию из ОБСЕ
В США призвали исключить Россию из ОБСЕ - РИА Новости, 22.01.2022
В США призвали исключить Россию из ОБСЕ
Бывший посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор в своей статье в издании Foreign Policy призвал исключить Россию и Белоруссию из организации в связи с ситуацией вокруг... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T04:43
2022-01-22T04:43
2022-01-22T04:43
в мире
киев
сша
дмитрий песков
нато
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джеймс гилмор (бывший губернатор штата вирджиния)
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Бывший посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор в своей статье в издании Foreign Policy призвал исключить Россию и Белоруссию из организации в связи с ситуацией вокруг Украины, в противном случае, по его мнению, Вашингтону следует прекратить финансирование ОБСЕ.По словам экс-посла, если страны организации не исключат РФ и "ее сателлита Белоруссию", Штатам не следует финансировать ОБСЕ.Гилмор также утверждает, что "традиционно нейтральные" Швеция и Финляндия теперь осознают, что им грозит подчинение другому государству. "Самое время Штатам агрессивно вербовать эти две страны, чтобы они стали частью НАТО", — утверждает бывший посол.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220122/mery-1769014172.html
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, обсе, джеймс гилмор (бывший губернатор штата вирджиния), вашингтон, россия
В США призвали исключить Россию из ОБСЕ
Экс-посол США Гилмор призвал исключить Россию из ОБСЕ или перестать ее финансировать