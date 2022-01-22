https://ria.ru/20220122/isklyuchenie-1769017023.html

В США призвали исключить Россию из ОБСЕ

В США призвали исключить Россию из ОБСЕ - РИА Новости, 22.01.2022

В США призвали исключить Россию из ОБСЕ

Бывший посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор в своей статье в издании Foreign Policy призвал исключить Россию и Белоруссию из организации в связи с ситуацией вокруг... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T04:43

2022-01-22T04:43

2022-01-22T04:43

в мире

киев

сша

дмитрий песков

нато

обсе

джеймс гилмор (бывший губернатор штата вирджиния)

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Бывший посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор в своей статье в издании Foreign Policy призвал исключить Россию и Белоруссию из организации в связи с ситуацией вокруг Украины, в противном случае, по его мнению, Вашингтону следует прекратить финансирование ОБСЕ.По словам экс-посла, если страны организации не исключат РФ и "ее сателлита Белоруссию", Штатам не следует финансировать ОБСЕ.Гилмор также утверждает, что "традиционно нейтральные" Швеция и Финляндия теперь осознают, что им грозит подчинение другому государству. "Самое время Штатам агрессивно вербовать эти две страны, чтобы они стали частью НАТО", — утверждает бывший посол.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220122/mery-1769014172.html

https://ria.ru/20220121/peregovory-1768984458.html

киев

сша

вашингтон

россия

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, обсе, джеймс гилмор (бывший губернатор штата вирджиния), вашингтон, россия