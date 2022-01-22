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В США призвали исключить Россию из ОБСЕ
В США призвали исключить Россию из ОБСЕ - РИА Новости, 22.01.2022
В США призвали исключить Россию из ОБСЕ
Бывший посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор в своей статье в издании Foreign Policy призвал исключить Россию и Белоруссию из организации в связи с ситуацией вокруг... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T04:43
2022-01-22T04:43
в мире
киев
сша
дмитрий песков
нато
обсе
джеймс гилмор (бывший губернатор штата вирджиния)
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Бывший посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор в своей статье в издании Foreign Policy призвал исключить Россию и Белоруссию из организации в связи с ситуацией вокруг Украины, в противном случае, по его мнению, Вашингтону следует прекратить финансирование ОБСЕ.По словам экс-посла, если страны организации не исключат РФ и "ее сателлита Белоруссию", Штатам не следует финансировать ОБСЕ.Гилмор также утверждает, что "традиционно нейтральные" Швеция и Финляндия теперь осознают, что им грозит подчинение другому государству. "Самое время Штатам агрессивно вербовать эти две страны, чтобы они стали частью НАТО", — утверждает бывший посол.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, обсе, джеймс гилмор (бывший губернатор штата вирджиния), вашингтон, россия
04:43 22.01.2022
 
В США призвали исключить Россию из ОБСЕ

Экс-посол США Гилмор призвал исключить Россию из ОБСЕ или перестать ее финансировать

© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Бывший посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор в своей статье в издании Foreign Policy призвал исключить Россию и Белоруссию из организации в связи с ситуацией вокруг Украины, в противном случае, по его мнению, Вашингтону следует прекратить финансирование ОБСЕ.

"Следует принять меры по исключению России из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ. ОБСЕ поддерживает принципы Хельсинских соглашений, среди них - принцип, согласно которому ни одна страна не нападет на другую через признанные границы", — говорится в статье Гилмора.

По словам экс-посла, если страны организации не исключат РФ и "ее сателлита Белоруссию", Штатам не следует финансировать ОБСЕ.
Гилмор также утверждает, что "традиционно нейтральные" Швеция и Финляндия теперь осознают, что им грозит подчинение другому государству. "Самое время Штатам агрессивно вербовать эти две страны, чтобы они стали частью НАТО", — утверждает бывший посол.
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01:52
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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