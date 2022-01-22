https://ria.ru/20220122/isk-1769060321.html
Минпромторг подал иск к "Туполеву" на 5,8 миллиарда рублей
Минпромторг подал иск к "Туполеву" на 5,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.01.2022
Минпромторг подал иск к "Туполеву" на 5,8 миллиарда рублей
Министерство промышленности и торговли попросило Арбитражный суд Москвы взыскать с ПАО "Туполев" более 5,8 миллиарда рублей по одному из контрактов на... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T15:43
2022-01-22T15:43
2022-01-22T16:14
экономика
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ростех
ту-160
денис мантуров
пао "туполев"
россия
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли попросило Арбитражный суд Москвы взыскать с ПАО "Туполев" более 5,8 миллиарда рублей по одному из контрактов на изготовление модернизированного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М, следует из опубликованного определения суда.Иск поступил в суд 13 января. В нем заявлено требование о взыскании неустойки по госконтракту от 28 декабря 2015 года. Предварительные слушания по делу назначены на 18 февраля.Программу воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернули по решению президента. Для этого полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера. Работа идет в кооперации передовых предприятий металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, большая часть из которых входит в "Ростех".Госкорпорация 12 января заявила, что первый вновь изготовленный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет. Самолет взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода (филиал ПАО "Туполев"), полет проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут.Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, восстановили "полный цикл производства Ту-160, но уже в модификации М, с использованием модернизированных двигателей, модернизированных систем управления самолетом, навигационных систем, систем управления вооружением".
https://ria.ru/20220112/tu-160m-1767515671.html
https://ria.ru/20210310/bombardirovschik-1600622545.html
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экономика, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех, ту-160, денис мантуров, пао "туполев", россия
15:43 22.01.2022 (обновлено: 16:14 22.01.2022)
Минпромторг подал иск к "Туполеву" на 5,8 миллиарда рублей
Минпромторг подал иск к "Туполеву" по контракту на изготовление Ту-160М
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли попросило Арбитражный суд Москвы взыскать с ПАО "Туполев" более 5,8 миллиарда рублей по одному из контрактов на изготовление модернизированного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М, следует из опубликованного определения суда.
Иск поступил в суд 13 января. В нем заявлено требование о взыскании неустойки по госконтракту от 28 декабря 2015 года. Предварительные слушания по делу назначены на 18 февраля.
Программу воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернули по решению президента. Для этого полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера. Работа идет в кооперации передовых предприятий металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, большая часть из которых входит в "Ростех".
Госкорпорация 12 января заявила, что первый вновь изготовленный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет. Самолет взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода (филиал ПАО "Туполев"), полет проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут.
Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров
, восстановили "полный цикл производства Ту-160, но уже в модификации М, с использованием модернизированных двигателей, модернизированных систем управления самолетом, навигационных систем, систем управления вооружением".