https://ria.ru/20220122/ischeznovenie-1769092503.html

СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом

СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом - РИА Новости, 22.01.2022

СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве после исчезновения 17-летней жительницы города Ртищево Саратовской области, которая более недели... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T22:56

2022-01-22T22:56

2022-01-22T22:56

происшествия

саратовская область

ртищево

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве после исчезновения 17-летней жительницы города Ртищево Саратовской области, которая более недели назад, по уточненным данным, ушла из техникума и пропала, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее следствие сообщило, что 14 января 17-летняя девочка, предварительно, ушла из дома в Ртищево и исчезла. Следователи организовали поиски, к которым подключился местный отряд "ЛизаАзерт". Ситуацию взял под контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин."По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". 22 января на сайте одного из интернет-изданий выявлена публикация, представляющая собой видеообращение 17-летней пропавшей без вести девочки, в котором последняя сообщает о том, что в отношении нее противоправных действий со стороны третьих лиц не совершалось. В связи с тем, что место нахождения ребенка до настоящего времени не установлено, следователи СК продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на установление места нахождения несовершеннолетней", - говорится в сообщении.В СУСК пояснили, что, по уточненным данным, девочка 14 января пропала после того, как вышла из техникума, где она училась.

https://ria.ru/20220122/izdevatelstvo-1769086648.html

саратовская область

ртищево

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происшествия, саратовская область, ртищево, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия