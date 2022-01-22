Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220122/ischeznovenie-1769092503.html
СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом - РИА Новости, 22.01.2022
СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве после исчезновения 17-летней жительницы города Ртищево Саратовской области, которая более недели... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T22:56
2022-01-22T22:56
происшествия
саратовская область
ртищево
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве после исчезновения 17-летней жительницы города Ртищево Саратовской области, которая более недели назад, по уточненным данным, ушла из техникума и пропала, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее следствие сообщило, что 14 января 17-летняя девочка, предварительно, ушла из дома в Ртищево и исчезла. Следователи организовали поиски, к которым подключился местный отряд "ЛизаАзерт". Ситуацию взял под контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин."По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". 22 января на сайте одного из интернет-изданий выявлена публикация, представляющая собой видеообращение 17-летней пропавшей без вести девочки, в котором последняя сообщает о том, что в отношении нее противоправных действий со стороны третьих лиц не совершалось. В связи с тем, что место нахождения ребенка до настоящего времени не установлено, следователи СК продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на установление места нахождения несовершеннолетней", - говорится в сообщении.В СУСК пояснили, что, по уточненным данным, девочка 14 января пропала после того, как вышла из техникума, где она училась.
https://ria.ru/20220122/izdevatelstvo-1769086648.html
саратовская область
ртищево
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область, ртищево, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
22:56 22.01.2022
 
СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом

СК завел уголовное дело об убийстве после исчезновения девушки под Саратовом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Следственный комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве после исчезновения 17-летней жительницы города Ртищево Саратовской области, которая более недели назад, по уточненным данным, ушла из техникума и пропала, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее следствие сообщило, что 14 января 17-летняя девочка, предварительно, ушла из дома в Ртищево и исчезла. Следователи организовали поиски, к которым подключился местный отряд "ЛизаАзерт". Ситуацию взял под контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". 22 января на сайте одного из интернет-изданий выявлена публикация, представляющая собой видеообращение 17-летней пропавшей без вести девочки, в котором последняя сообщает о том, что в отношении нее противоправных действий со стороны третьих лиц не совершалось. В связи с тем, что место нахождения ребенка до настоящего времени не установлено, следователи СК продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на установление места нахождения несовершеннолетней", - говорится в сообщении.
В СУСК пояснили, что, по уточненным данным, девочка 14 января пропала после того, как вышла из техникума, где она училась.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
21:09
Полиция установила личности всех издевавшихся над подростком под Саратовом
 
ПроисшествияСаратовская областьРтищевоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:11Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к Путину
00:07Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме
23:54Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
23:50МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны
23:42Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции
23:33Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
23:30Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
23:22В Рязани в ДТП погибли два человека
23:09Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
22:56СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
22:49В Татарстане в ДТП погибла девушка
22:39В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных
22:25В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
22:04Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
21:56Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
21:50Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
21:44В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
21:44МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
21:40Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе
21:39На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к ПутинуГлавком ВМС Германии ушел в отставку после слов о КрымеВучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимойМИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страныЭрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в ТурцииГлава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИВлияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол РоссииВ Рязани в ДТП погибли два человека Посол России допустил усиление военного сотрудничества с ВенесуэлойСК завел уголовное дело после исчезновения девушки под СаратовомВ Татарстане в ДТП погибла девушкаВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуостроваПушилин оценил посреднические инициативы Турции по УкраинеВстреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в КиевеБерлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ИталииВ Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на УкраинеПушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"