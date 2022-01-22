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СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом - РИА Новости, 22.01.2022
СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве после исчезновения 17-летней жительницы города Ртищево Саратовской области, которая более недели... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T22:56
2022-01-22T22:56
2022-01-22T22:56
происшествия
саратовская область
ртищево
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве после исчезновения 17-летней жительницы города Ртищево Саратовской области, которая более недели назад, по уточненным данным, ушла из техникума и пропала, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее следствие сообщило, что 14 января 17-летняя девочка, предварительно, ушла из дома в Ртищево и исчезла. Следователи организовали поиски, к которым подключился местный отряд "ЛизаАзерт". Ситуацию взял под контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин."По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". 22 января на сайте одного из интернет-изданий выявлена публикация, представляющая собой видеообращение 17-летней пропавшей без вести девочки, в котором последняя сообщает о том, что в отношении нее противоправных действий со стороны третьих лиц не совершалось. В связи с тем, что место нахождения ребенка до настоящего времени не установлено, следователи СК продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на установление места нахождения несовершеннолетней", - говорится в сообщении.В СУСК пояснили, что, по уточненным данным, девочка 14 января пропала после того, как вышла из техникума, где она училась.
https://ria.ru/20220122/izdevatelstvo-1769086648.html
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происшествия, саратовская область, ртищево, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
СК завел уголовное дело об убийстве после исчезновения девушки под Саратовом