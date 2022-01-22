https://ria.ru/20220122/initsiativy-1769090644.html
Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине - РИА Новости, 22.01.2022
Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
Глава ДНР Денис Пушилин считает, что к посредническим инициативам Турции по Украине можно относиться с определенной долей юмора. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T22:04
2022-01-22T22:04
2022-01-22T22:04
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин считает, что к посредническим инициативам Турции по Украине можно относиться с определенной долей юмора.Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий. Сам Эрдоган заявил, что хочет организовать встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Анкара готова пригласить на переговоры по Украине представителей ДНР и ЛНР."По Турции: пока к этому можно относиться с определенной долей юмора", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live", отвечая на вопрос, как он оценивает "дипломатические движения" и "изменение риторики" по Донбассу.
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в мире, дмитрий песков, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ибрагим калын, россия
Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
Пушилин: к посредническим инициативам Турции по Украине можно относиться с юмором