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Врач назвала ошибки в лечении имбирем
Врач назвала ошибки в лечении имбирем - РИА Новости, 22.01.2022
Врач назвала ошибки в лечении имбирем
В период простудных заболеваний многие вспоминают про такие натуральные средства, как имбирь. Как правильно использовать этот продукт в лечебных целях,... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T04:15
2022-01-22T04:15
общество
еда
здоровье
россия
имбирь
анжелика дюваль
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В период простудных заболеваний многие вспоминают про такие натуральные средства, как имбирь. Как правильно использовать этот продукт в лечебных целях, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анжелика Дюваль.Имбирь не стоит употреблять одновременно с приемом некоторых лекарственных препаратов, отметила она. Многие россияне начинают пить чай с этим растением в острый период заболевания, поскольку считается, что оно обладает противовоспалительными и противовирусными свойствами. Однако нужно знать, что в сочетании с некоторыми жаропонижающими имбирь может приводить к нарушению свертываемости крови, предупредила врач.Кроме того, имбирь усиливает действие лекарственных препаратов и растений, снижающих уровень сахара в крови, это тоже нужно учитывать, продолжила врач."Имбирь не стоит сочетать с препаратами, которые снижают сахар в крови. Например, он не сочетается с α-липоевой кислотой, с хромом, с чесноком — некоторые могут принимать экстракт чеснока —с женьшенем, с псиллиумом. Имбирь тоже снижает сахар в крови, и этот показатель может сильно упасть", — сказала она.Продолжительное употребление имбиря нужно обязательно обсуждать с врачом, поскольку некоторые сопутствующие заболевания тоже могут являться противопоказанием для его использования в качестве лечебного средства, добавила Дюваль. Она уточнила, о каком количестве имбиря идет речь."Конечно, если вы раз в месяц нарезали два-три колечка имбиря и положили в чай, это другое дело, это просто для вкуса. А если делать имбирный чай, имбирное варенье, лекарственные настои и тому подобное и использовать их на ежедневной основе, нужно обязательно обратить внимание на все назначенные вам лекарства и посоветоваться с врачом. Мы говорим о больших дозах и регулярной основе", — заключила Дюваль.
https://ria.ru/20210922/immunitet-1751222468.html
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общество, еда, здоровье, россия, имбирь, анжелика дюваль
04:15 22.01.2022
 
Врач назвала ошибки в лечении имбирем

Врач-диетолог Анжелика Дюваль: имбирь не сочетается с ибупрофеновыми жаропонижающими

© Fotolia / olyina Имбирный чай
Имбирный чай - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© Fotolia / olyina
Имбирный чай. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В период простудных заболеваний многие вспоминают про такие натуральные средства, как имбирь. Как правильно использовать этот продукт в лечебных целях, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анжелика Дюваль.
Имбирь не стоит употреблять одновременно с приемом некоторых лекарственных препаратов, отметила она. Многие россияне начинают пить чай с этим растением в острый период заболевания, поскольку считается, что оно обладает противовоспалительными и противовирусными свойствами. Однако нужно знать, что в сочетании с некоторыми жаропонижающими имбирь может приводить к нарушению свертываемости крови, предупредила врач.
"Имбирь нельзя сочетать с ибупрофеновыми жаропонижающими, это распространенная ошибка. Имбирь обычно все вспоминают, когда начинают болеть, поэтому пьют жаропонижающее, а потом —чай с имбирем. Но это понижает свертываемость крови, поэтому не стоит этого делать", — объяснила Дюваль.
Кроме того, имбирь усиливает действие лекарственных препаратов и растений, снижающих уровень сахара в крови, это тоже нужно учитывать, продолжила врач.
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"Имбирь не стоит сочетать с препаратами, которые снижают сахар в крови. Например, он не сочетается с α-липоевой кислотой, с хромом, с чесноком — некоторые могут принимать экстракт чеснока —с женьшенем, с псиллиумом. Имбирь тоже снижает сахар в крови, и этот показатель может сильно упасть", — сказала она.
Продолжительное употребление имбиря нужно обязательно обсуждать с врачом, поскольку некоторые сопутствующие заболевания тоже могут являться противопоказанием для его использования в качестве лечебного средства, добавила Дюваль. Она уточнила, о каком количестве имбиря идет речь.
"Конечно, если вы раз в месяц нарезали два-три колечка имбиря и положили в чай, это другое дело, это просто для вкуса. А если делать имбирный чай, имбирное варенье, лекарственные настои и тому подобное и использовать их на ежедневной основе, нужно обязательно обратить внимание на все назначенные вам лекарства и посоветоваться с врачом. Мы говорим о больших дозах и регулярной основе", — заключила Дюваль.
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