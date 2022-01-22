https://ria.ru/20220122/imbir-1769010510.html

Врач назвала ошибки в лечении имбирем

Врач назвала ошибки в лечении имбирем - РИА Новости, 22.01.2022

Врач назвала ошибки в лечении имбирем

В период простудных заболеваний многие вспоминают про такие натуральные средства, как имбирь. Как правильно использовать этот продукт в лечебных целях,... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T04:15

2022-01-22T04:15

2022-01-22T04:15

общество

еда

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россия

имбирь

анжелика дюваль

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В период простудных заболеваний многие вспоминают про такие натуральные средства, как имбирь. Как правильно использовать этот продукт в лечебных целях, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Анжелика Дюваль.Имбирь не стоит употреблять одновременно с приемом некоторых лекарственных препаратов, отметила она. Многие россияне начинают пить чай с этим растением в острый период заболевания, поскольку считается, что оно обладает противовоспалительными и противовирусными свойствами. Однако нужно знать, что в сочетании с некоторыми жаропонижающими имбирь может приводить к нарушению свертываемости крови, предупредила врач.Кроме того, имбирь усиливает действие лекарственных препаратов и растений, снижающих уровень сахара в крови, это тоже нужно учитывать, продолжила врач."Имбирь не стоит сочетать с препаратами, которые снижают сахар в крови. Например, он не сочетается с α-липоевой кислотой, с хромом, с чесноком — некоторые могут принимать экстракт чеснока —с женьшенем, с псиллиумом. Имбирь тоже снижает сахар в крови, и этот показатель может сильно упасть", — сказала она.Продолжительное употребление имбиря нужно обязательно обсуждать с врачом, поскольку некоторые сопутствующие заболевания тоже могут являться противопоказанием для его использования в качестве лечебного средства, добавила Дюваль. Она уточнила, о каком количестве имбиря идет речь."Конечно, если вы раз в месяц нарезали два-три колечка имбиря и положили в чай, это другое дело, это просто для вкуса. А если делать имбирный чай, имбирное варенье, лекарственные настои и тому подобное и использовать их на ежедневной основе, нужно обязательно обратить внимание на все назначенные вам лекарства и посоветоваться с врачом. Мы говорим о больших дозах и регулярной основе", — заключила Дюваль.

https://ria.ru/20210922/immunitet-1751222468.html

https://ria.ru/20210418/meditsina-1728772653.html

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общество, еда, здоровье, россия, имбирь, анжелика дюваль