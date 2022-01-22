Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
Посол Мелик-Багдасаров: влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось до микроблога
© РИА Новости / Каролина КабралЛидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты "El Nacional" в Каракасе
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты "El Nacional" в Каракасе
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Влияние самопровозглашенного президента Венесуэлы и оппозиционного деятеля Хуана Гуаидо в этой стране сократилось до его микроблога в Twitter, а сам он, по имеющейся информации, находится на территории своей страны, сказал посол России в Венесуэле и по совместительству в Доминиканской Республике и Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.
Как отметил Мелик-Багдасаров, Гуаидо иногда его каким-то образом нарушает, но в последнее время меньше. "Вообще территория Гуаидо давно уже сократилась до размера его микроблога в Twitter. Вот там он есть, и то не часто", - добавил российский посол.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год, или более чем на 99%.