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Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России - РИА Новости, 22.01.2022
Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
Влияние самопровозглашенного президента Венесуэлы и оппозиционного деятеля Хуана Гуаидо в этой стране сократилось до его микроблога в Twitter, а сам он, по... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T23:30
2022-01-22T23:30
в мире
twitter
сша
венесуэла
николас мадуро
pdvsa
хуан гуаидо
россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Влияние самопровозглашенного президента Венесуэлы и оппозиционного деятеля Хуана Гуаидо в этой стране сократилось до его микроблога в Twitter, а сам он, по имеющейся информации, находится на территории своей страны, сказал посол России в Венесуэле и по совместительству в Доминиканской Республике и Гаити Сергей Мелик-Багдасаров."По имеющимся сведениям, Гуаидо... находится в Венесуэле. Дело в том, что против него достаточно давно существует предписание с запретом покидать территорию Венесуэлы", - сказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Как отметил Мелик-Багдасаров, Гуаидо иногда его каким-то образом нарушает, но в последнее время меньше. "Вообще территория Гуаидо давно уже сократилась до размера его микроблога в Twitter. Вот там он есть, и то не часто", - добавил российский посол.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год, или более чем на 99%.
https://ria.ru/20220122/venesuela-1769092782.html
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в мире, twitter, сша, венесуэла, николас мадуро, pdvsa, хуан гуаидо, россия
23:30 22.01.2022
 
Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России

Посол Мелик-Багдасаров: влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось до микроблога

© РИА Новости / Каролина КабралЛидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты "El Nacional" в Каракасе
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты "El Nacional" в Каракасе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Влияние самопровозглашенного президента Венесуэлы и оппозиционного деятеля Хуана Гуаидо в этой стране сократилось до его микроблога в Twitter, а сам он, по имеющейся информации, находится на территории своей страны, сказал посол России в Венесуэле и по совместительству в Доминиканской Республике и Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.
"По имеющимся сведениям, Гуаидо... находится в Венесуэле. Дело в том, что против него достаточно давно существует предписание с запретом покидать территорию Венесуэлы", - сказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Как отметил Мелик-Багдасаров, Гуаидо иногда его каким-то образом нарушает, но в последнее время меньше. "Вообще территория Гуаидо давно уже сократилась до размера его микроблога в Twitter. Вот там он есть, и то не часто", - добавил российский посол.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год, или более чем на 99%.
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
Вчера, 23:09
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В миреTwitterСШАВенесуэлаНиколас МадуроPDVSAХуан ГуаидоРоссия
 
 
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