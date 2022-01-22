https://ria.ru/20220122/guaido-1769093114.html

Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России

Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России - РИА Новости, 22.01.2022

Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России

Влияние самопровозглашенного президента Венесуэлы и оппозиционного деятеля Хуана Гуаидо в этой стране сократилось до его микроблога в Twitter, а сам он, по... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T23:30

2022-01-22T23:30

2022-01-22T23:30

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Влияние самопровозглашенного президента Венесуэлы и оппозиционного деятеля Хуана Гуаидо в этой стране сократилось до его микроблога в Twitter, а сам он, по имеющейся информации, находится на территории своей страны, сказал посол России в Венесуэле и по совместительству в Доминиканской Республике и Гаити Сергей Мелик-Багдасаров."По имеющимся сведениям, Гуаидо... находится в Венесуэле. Дело в том, что против него достаточно давно существует предписание с запретом покидать территорию Венесуэлы", - сказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Как отметил Мелик-Багдасаров, Гуаидо иногда его каким-то образом нарушает, но в последнее время меньше. "Вообще территория Гуаидо давно уже сократилась до размера его микроблога в Twitter. Вот там он есть, и то не часто", - добавил российский посол.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год, или более чем на 99%.

https://ria.ru/20220122/venesuela-1769092782.html

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в мире, twitter, сша, венесуэла, николас мадуро, pdvsa, хуан гуаидо, россия