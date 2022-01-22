https://ria.ru/20220122/gosduma-1769079121.html

Володин заявил, что ожидает Медведчука и депутатов Рады с визитом в Госдуму

Володин заявил, что ожидает Медведчука и депутатов Рады с визитом в Госдуму - РИА Новости, 22.01.2022

Володин заявил, что ожидает Медведчука и депутатов Рады с визитом в Госдуму

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ожидает визит политика Виктора Медведчука и других депутатов украинской Верховной Рады, которые входят в... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T19:06

2022-01-22T19:06

2022-01-22T19:16

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вячеслав володин

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ожидает визит политика Виктора Медведчука и других депутатов украинской Верховной Рады, которые входят в "группу дружбы", для диалога в рамках парламентского сотрудничества.В Госдуме ранее были образованы группы по взаимодействию с парламентами других стран, в том числе с Британией, США и Украиной – ее куратором стал Евгений Попов. По его словам, группы сотрудничества с парламентами США и Украины будут работать не только с парламентами, но и со всеми здоровыми силами, в том числе на Украине вне Рады. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Рады Медведчук назвал создание "группы дружбы" между парламентами РФ и Украины важным шагом для нормализации отношений между странами."Ждём Виктора Владимировича с коллегами — депутатами Верховной Рады, входящими в группу дружбы, с визитом в Государственную Думу для обсуждения вопросов и выработки решений в рамках парламентского измерения", - написал Володин в Telegram-канале, комментируя слова Медведчука о необходимости межпарламентского диалога.Как отметил политик, диалог - "единственно правильный путь", без которого нет развития и доверия."Мы и раньше говорили, и сейчас подтверждаем, что необходимо выстраивать отношения между Россией и Украиной на принципах дружбы, взаимного уважения, в интересах народов наших стран", - добавил Володин.

https://ria.ru/20220122/ukraina-1769065152.html

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в мире, украина, вячеслав володин, госдума рф