19:06 22.01.2022 (обновлено: 19:16 22.01.2022)
Володин заявил, что ожидает Медведчука и депутатов Рады с визитом в Госдуму
Спикер Госдумы Володин заявил, что ожидает Медведчука и депутатов Рады с визитом
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ожидает визит политика Виктора Медведчука и других депутатов украинской Верховной Рады, которые входят в "группу дружбы", для диалога в рамках парламентского сотрудничества.
В Госдуме ранее были образованы группы по взаимодействию с парламентами других стран, в том числе с Британией, США и Украиной – ее куратором стал Евгений Попов. По его словам, группы сотрудничества с парламентами США и Украины будут работать не только с парламентами, но и со всеми здоровыми силами, в том числе на Украине вне Рады. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Рады Медведчук назвал создание "группы дружбы" между парламентами РФ и Украины важным шагом для нормализации отношений между странами.
"Ждём Виктора Владимировича с коллегами — депутатами Верховной Рады, входящими в группу дружбы, с визитом в Государственную Думу для обсуждения вопросов и выработки решений в рамках парламентского измерения", - написал Володин в Telegram-канале, комментируя слова Медведчука о необходимости межпарламентского диалога.
Как отметил политик, диалог - "единственно правильный путь", без которого нет развития и доверия.
"Мы и раньше говорили, и сейчас подтверждаем, что необходимо выстраивать отношения между Россией и Украиной на принципах дружбы, взаимного уважения, в интересах народов наших стран", - добавил Володин.