https://ria.ru/20220122/glaza-1768995560.html

Скрытый потенциал "зеркала души": чего мы не знаем о наших глазах?

Скрытый потенциал "зеркала души": чего мы не знаем о наших глазах? - РИА Новости, 22.01.2022

Скрытый потенциал "зеркала души": чего мы не знаем о наших глазах?

Раньше люди всерьез считали, что глаза — зеркало души. Сегодня ученые предполагают, что глаза, возможно, идеальный орган для ранней диагностики целого ряда заболеваний, например, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Как с глазами связаны диабет, инфаркт, инсульт и депрессия, и можно ли влияя на глаза, остановить болезнь или даже пустить ее вспять?

2022-01-22T11:59

2022-01-22T11:59

2022-01-22T11:55

мы все умрём. но это не точно

наука

мгу имени м. в. ломоносова

биология

нейрофизиология

болезнь альцгеймера

наука и инновации

наука в университете

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Скрытый потенциал "зеркала души": чего мы не знаем о наших глазах? Раньше люди всерьез считали, что глаза — зеркало души. Сегодня ученые предполагают, что глаза, возможно, идеальный орган для ранней диагностики целого ряда заболеваний, например, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Как с глазами связаны диабет, инфаркт, инсульт и депрессия, и можно ли влияя на глаза, остановить болезнь или даже пустить ее вспять? audio/mpeg

Скрытый потенциал "зеркала души": чего мы не знаем о наших глазах? Раньше люди всерьез считали, что глаза — зеркало души. Сегодня ученые предполагают, что глаза, возможно, идеальный орган для ранней диагностики целого ряда заболеваний, например, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Как с глазами связаны диабет, инфаркт, инсульт и депрессия, и можно ли влияя на глаза, остановить болезнь или даже пустить ее вспять? audio/mpeg

О потенциале исследований человеческих глаз рассказала витреоретинальный хирург, старший научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра МГУ им М.В Ломоносова Сдобникова Светлана Владиленовна.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Артем Буфтяк и Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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