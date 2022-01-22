https://ria.ru/20220122/glaza-1768995560.html
Скрытый потенциал "зеркала души": чего мы не знаем о наших глазах?
Скрытый потенциал "зеркала души": чего мы не знаем о наших глазах? - РИА Новости, 22.01.2022
Скрытый потенциал "зеркала души": чего мы не знаем о наших глазах?
Раньше люди всерьез считали, что глаза — зеркало души. Сегодня ученые предполагают, что глаза, возможно, идеальный орган для ранней диагностики целого ряда заболеваний, например, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Как с глазами связаны диабет, инфаркт, инсульт и депрессия, и можно ли влияя на глаза, остановить болезнь или даже пустить ее вспять?
2022-01-22T11:59
2022-01-22T11:59
2022-01-22T11:55
мы все умрём. но это не точно
наука
мгу имени м. в. ломоносова
биология
нейрофизиология
болезнь альцгеймера
наука и инновации
наука в университете
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Скрытый потенциал "зеркала души": чего мы не знаем о наших глазах?
Раньше люди всерьез считали, что глаза — зеркало души. Сегодня ученые предполагают, что глаза, возможно, идеальный орган для ранней диагностики целого ряда заболеваний, например, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Как с глазами связаны диабет, инфаркт, инсульт и депрессия, и можно ли влияя на глаза, остановить болезнь или даже пустить ее вспять?
audio/mpeg
Скрытый потенциал "зеркала души": чего мы не знаем о наших глазах?
Раньше люди всерьез считали, что глаза — зеркало души. Сегодня ученые предполагают, что глаза, возможно, идеальный орган для ранней диагностики целого ряда заболеваний, например, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Как с глазами связаны диабет, инфаркт, инсульт и депрессия, и можно ли влияя на глаза, остановить болезнь или даже пустить ее вспять?
audio/mpeg
О потенциале исследований человеческих глаз рассказала витреоретинальный хирург, старший научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра МГУ им М.В Ломоносова Сдобникова Светлана Владиленовна.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Артем Буфтяк и Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, мгу имени м. в. ломоносова, биология, нейрофизиология, болезнь альцгеймера, наука и инновации, наука в университете, университетская наука, подкаст, головной мозг, болезнь паркинсона, нейробиология, рассеянный склероз, общество, аудио
Скрытый потенциал "зеркала души": чего мы не знаем о наших глазах?
Раньше люди всерьез считали, что глаза — зеркало души. Сегодня ученые предполагают, что глаза, возможно, идеальный орган для ранней диагностики целого ряда заболеваний, например, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Как с глазами связаны диабет, инфаркт, инсульт и депрессия, и можно ли влияя на глаза, остановить болезнь или даже пустить ее вспять?