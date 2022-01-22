https://ria.ru/20220122/germaniya-1769043684.html

Захарова сравнила материал о главе ХДС с пропагандой Второй мировой

Захарова сравнила материал о главе ХДС с пропагандой Второй мировой - РИА Новости, 22.01.2022

Захарова сравнила материал о главе ХДС с пропагандой Второй мировой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила материал теле- и радиокомпании ФРГ Deutsche Welle с материалами немецкой пропаганды времен Второй... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T12:30

2022-01-22T12:30

2022-01-22T12:30

в мире

сирия

германия

ангела меркель

der spiegel

мария захарова

аннегрет крамп-карренбауэр

россия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила материал теле- и радиокомпании ФРГ Deutsche Welle с материалами немецкой пропаганды времен Второй мировой войны.Ранее Deutsche Welle разместила материал про нового главу ХДС Фридриха Мерца. В частности, в Twitter-аккаунте DW написано, что Мерц - "давний противник курса (Ангелы) Меркель, но он крайне критичен и к (президенту РФ Владимиру) Путину, например, действия армии РФ в Сирии называет "варварскими". Как сообщила в своем материале DW, Мерц считает, что "когда (президент России) Путин уйдет, Россия может рассчитывать на доступ к внутреннему рынку ЕС"."Увидела вчера "новость" спонсируемого из бюджета ФРГ пропагандистского ресурса Deutsche Welle и ассоциативно поняла, что мне это всё напоминает. Полистала материалы о немецкой пропаганде времён Второй мировой. Может, они не специально, просто, как говорится, "руки помнят"? Интересно, как работу DW оценит Союз журналистов Германии. Ведь кто-то должен дать этому оценку, раз немецкое правительство и общественные организации так рьяно защищают медиа ряды от пропаганды", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Как сообщило ранее издание Spiegel со ссылкой на источники, будущий лидер Христианско-демократического (ХДС) союза Фридрих Мерц пригласил на ужин экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая возглавляла ХДС с 2000 года по 2018 год, однако получил отказ. По данным издания, Мерц разослал приглашение всем бывшим председателям ХДС, но получил отказ от Меркель и бывшего министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая занимала пост председателя партии в 2018-2021 годы.Как пишет издание, у Мерца сложились непростые отношения с бывшим канцлером, и ужин должен был стать "знаком примирения". Бюро Меркель сообщило, что прийти на ужин экс-канцлеру не позволяет расписание, Крамп-Карренбауэр сослалась на личные причины.

https://ria.ru/20220122/voyna-1769030503.html

https://ria.ru/20220121/zakharova-1769000074.html

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в мире, сирия, германия, ангела меркель, der spiegel, мария захарова, аннегрет крамп-карренбауэр, россия