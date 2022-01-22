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Украина признала незаменимость "Северного потока — 2"
На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.01.2022
Украина признала незаменимость "Северного потока — 2"
Бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко в эфире телеканала "Наш" объяснил, почему "Северный поток — 2" незаменим для западных стран. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T21:39
2022-01-22T23:47
экономика
украина
сша
германия
балтийское море
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко в эфире телеканала "Наш" объяснил, почему "Северный поток — 2" незаменим для западных стран.Как уточнил киевский политик, запуск нового газопровода неизбежен и произойдет "через несколько шагов".Магистраль "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год проложена по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру ее сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.Против трубопровода активно выступают США, которые хотят использовать его как рычаг давления на Россию на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. В Москве неоднократно указывали на коммерческий характер проекта и призывали не политизировать его реализацию.
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экономика, украина, сша, германия, балтийское море, северный поток — 2, россия
21:39 22.01.2022 (обновлено: 23:47 22.01.2022)
 
На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"

Бывший вице-премьер Украины Семиноженко назвал "Северный поток — 2" незаменимым для Европы

© Фото : Nord Stream 2Судно-трубоукладчик "Фортуна"
Судно-трубоукладчик Фортуна - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© Фото : Nord Stream 2
Судно-трубоукладчик "Фортуна" . Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко в эфире телеканала "Наш" объяснил, почему "Северный поток — 2" незаменим для западных стран.

"Без этого проекта будет тяжело Европе. <…> Никто не может сегодня компенсировать поставки энергоресурсов в Европу, если что-нибудь случится с поставками со стороны России", — напомнил он.

Как уточнил киевский политик, запуск нового газопровода неизбежен и произойдет "через несколько шагов".
Магистраль "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год проложена по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру ее сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.
Против трубопровода активно выступают США, которые хотят использовать его как рычаг давления на Россию на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. В Москве неоднократно указывали на коммерческий характер проекта и призывали не политизировать его реализацию.
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ЭкономикаУкраинаСШАГерманияБалтийское мореСеверный поток — 2Россия
 
 
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