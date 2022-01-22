https://ria.ru/20220122/gaz-1769089162.html

Украина признала незаменимость "Северного потока — 2"

На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.01.2022

Украина признала незаменимость "Северного потока — 2"

Бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко в эфире телеканала "Наш" объяснил, почему "Северный поток — 2" незаменим для западных стран. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T21:39

2022-01-22T21:39

2022-01-22T23:47

экономика

украина

сша

германия

балтийское море

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко в эфире телеканала "Наш" объяснил, почему "Северный поток — 2" незаменим для западных стран.Как уточнил киевский политик, запуск нового газопровода неизбежен и произойдет "через несколько шагов".Магистраль "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год проложена по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру ее сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.Против трубопровода активно выступают США, которые хотят использовать его как рычаг давления на Россию на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. В Москве неоднократно указывали на коммерческий характер проекта и призывали не политизировать его реализацию.

https://ria.ru/20220121/gaz-1768986069.html

украина

сша

германия

балтийское море

россия

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экономика, украина, сша, германия, балтийское море, северный поток — 2, россия