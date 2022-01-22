https://ria.ru/20220122/gaz-1769017779.html
Постпред США в ООН предположила, почему Россия не перекроет газ Европе
Постпред США в ООН предположила, почему Россия не перекроет газ Европе - РИА Новости, 22.01.2022
Постпред США в ООН предположила, почему Россия не перекроет газ Европе
Перекрытие подачи газа в Европу в ответ на гипотетические антироссийские санкции было бы невыгодно для Москвы, заявила постпред США при ООН Линда... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T05:20
2022-01-22T05:20
2022-01-22T15:41
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ООН, 22 янв — РИА Новости. Перекрытие подачи газа в Европу в ответ на гипотетические антироссийские санкции было бы невыгодно для Москвы, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Постоянное представительство Соединенных Штатов распространило текст ее интервью итальянской телерадиокомпании RAI.Ведущий спросил, есть ли у Вашингтона план на случай, если Россия в ответ на ограничительные меры в ее адрес приостановит поставки голубого топлива в Европу.По словам постпреда, план американской стороны заключается в том, чтобы "тесно сотрудничать с союзниками" для их поддержки в случае любых действий против европейских партнеров, "включая возможность действий русских в отношении трубопровода"."Но я считаю, что это в равной степени навредило бы и России, поэтому было бы не в их интересах перекрывать доступ европейцев к газопроводу", — заключила Томас-Гринфилд.
https://ria.ru/20220122/mery-1769014172.html
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в мире, сша, оон, европа, россия, линда томас-гринфилд
05:20 22.01.2022 (обновлено: 15:41 22.01.2022)
Постпред США в ООН предположила, почему Россия не перекроет газ Европе
Постпред США Томас-Гринфилд: Россия не станет отключать газ Европе при введении санкций