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"Она прямо под нами!" Как российская подлодка напугала британский фрегат
"Она прямо под нами!" Как российская подлодка напугала британский фрегат - РИА Новости, 22.01.2022
"Она прямо под нами!" Как российская подлодка напугала британский фрегат
Корабль Королевских ВМС и подлодка ВМФ России вступили в "близкий контакт", что едва не привело к катастрофе, пишут американские СМИ со ссылкой на Минобороны... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T08:00
2022-01-22T09:31
безопасность
министерство обороны сша
северный флот вмф россии
министерство обороны великобритании
вмс великобритании
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Корабль Королевских ВМС и подлодка ВМФ России вступили в "близкий контакт", что едва не привело к катастрофе, пишут американские СМИ со ссылкой на Минобороны Великобритании. Инцидент произошел еще в 2020-м в Северной Атлантике. Фрегат якобы преследовал неназванную российскую субмарину и задел ее буксируемым оборудованием. Сегодня это редкость, однако в годы холодной войны подобные инциденты случалось достаточно часто.Прошли впритиркуКак сообщают британские СМИ, фрегат типа 23 Northumberland Королевских ВМС в конце 2020-го патрулировал акваторию примерно в 300 километрах от побережья Шотландии. На борту находилась съемочная группа телеканала Channel 5, снимавшая документальный фильм о буднях военных моряков.В какой-то момент в кадр попал перископ и антенна связи, показавшиеся из воды. На корабле объявили тревогу — неизвестная подлодка шла параллельным курсом. На видео слышны слова командира: "Если бы они всплыли и экипаж вышел наружу, мы смогли бы в деталях рассмотреть их лица".Таинственная субмарина скрылась под водой. В небо поднялся противолодочный вертолет Merlin, но его экипаж уже ничего не увидел. Позже выяснилось, что подлодка, уходя от преследования, выполнила резкий маневр и буквально раздавила буксируемую антенну гидроакустического комплекса (ГАК) "Нортумберленда".Как правило, власти западных стран не комментируют подобные инциденты. Однако этот удалось снять на видео. Министерству обороны Великобритании пришлось признать происшествие: "В конце 2020-го фрегат "Нортумберленд" задел буксируемой антенной неизвестную российскую подводную лодку".Миссию свернули, корабль отправился в порт для замены антенны. Британские СМИ сразу заметили, что фрегат вернулся на базу раньше срока. Журналисты утверждают, что подлодка тоже могла получить повреждения, однако в Минобороны России ничего по этому поводу не сообщали.Охота за антеннойБуксируемая антенна - один из немногих способов обнаружить субмарину под водой. Прибор позволяет зафиксировать акустическую сигнатуру корабля. Грубо говоря — услышать. Размещать сверхчувствительную аппаратуру на самом носителе бесполезно — ее заглушит шум двигателей. В СССР, США и других странах пришли к единому решению: датчики должны находиться снаружи и на расстоянии.Сама антенна представляет собо тонкую трубку, напичканную микрофонами. Корабль тащит ее за собой на тросе. Естественно, в годы холодной войны технические характеристики подобного оборудования были крайне интересными для противоборствующих сторон. И СССР, и США старались всеми правдами и неправдами добыть антенну ГАК противника, чтобы, изучив ее, понять, как лучше прятаться.В августе 1982-го военно-морские силы НАТО провели операцию "Официантка" (Barmaid). Британская АПЛ HMS Conqueror, в мае того же года потопившая аргентинский крейсер в Фолклендской войне, взяла след советского разведывательного корабля, замаскированного под польский рыболовецкий траулер. Там была новейшая буксируемая антенна.Перед выходом в море американские специалисты установили на субмарине специальные кусачки, с помощью которых удалось перерезать кабель и похитить ценное оборудование. Когда АПЛ добралась до базы, антенну военно-транспортным самолетом доставили в США.ВМФ СССР взял реванш через год. В октябре 1983-го АПЛ К-324 проекта 671РТМ "Щука" следила за американским фрегатом McCloy типа Bronstein в Саргассовом море. Моряки считывали параметры секретного комплекса обнаружения подводных лодок TASS и несколько увлеклись. Маневрируя под кормой фрегата, К-324 случайно намотала на винт кабель ГАК. Пришлось всплывать.На место вскоре прибыли два американских эсминца, которые десять дней сопровождали советскую лодку, пытаясь вернуть сверхсекретную антенну. Даже подумывали пойти на абордаж. Чтобы АПЛ не захватили, экипаж ее заминировал. Однако вовремя подоспевшее советское судно "Алдан" отбуксировало К-324 в Гавану. А уже оттуда антенну оперативно отправили в СССР.Противолодочный флотСеверная Атлантика во второй половине ХХ века постоянно была ареной для игры в "кошки-мышки" натовских кораблей с советскими подлодками. Теперь, очевидно, все возвращается. В 2018-м Пентагон возродил Второй флот, который в холодную войну противодействовал советским подлодкам в Атлантике. Первую постоянную оперативную группу "Гончая" (Greyhound) сформировали в сентябре 2021-го.В ее составе — эсминцы Donald Cook и Thomas Hadner типа Arley Burke. По словам командующего надводными силами ВМС США в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна, эти корабли специализируются на охоте за подлодками. Позже к группе присоединятся эсминцы The Sullivans, Cole и Gravely. Действовать будут одновременно четыре вымпела, пятый — на ремонте и техническом обслуживании. Кроме того, в зависимости от задачи "Борзую" могут усилить многоцелевыми АПЛ или патрульными самолетами. Соединение достигнет оперативной готовности к июлю 2022-го.В США признают: Россия научилась строить действительно малошумные подводные лодки, которые крайне сложно обнаружить: атомные "Ясени" и дизель-электрические "Варшавянки". Два года назад вице-адмирал Эндрю Вуди Льюис заявил, что Пентагон лишился господства в Атлантике. По его мнению, Москва использует технику с "более смертоносными системами вооружения", из-за чего подготовка ВМС к операциям становится все сложнее. А за пределами главной атлантической военно-морской базы американские моряки уже не чувствуют себя в безопасности.
https://ria.ru/20220120/ucheniya-1768736976.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211105/podlodka-1757792427.html
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безопасность, министерство обороны сша, северный флот вмф россии, министерство обороны великобритании, вмс великобритании, вмф ссср
08:00 22.01.2022 (обновлено: 09:31 22.01.2022)
 

"Она прямо под нами!" Как российская подлодка напугала британский фрегат

© AFP 2022 / Glyn KirkФрегат Королевского флота Великобритании HMS Northumberland
Фрегат Королевского флота Великобритании HMS Northumberland - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© AFP 2022 / Glyn Kirk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Корабль Королевских ВМС и подлодка ВМФ России вступили в "близкий контакт", что едва не привело к катастрофе, пишут американские СМИ со ссылкой на Минобороны Великобритании. Инцидент произошел еще в 2020-м в Северной Атлантике. Фрегат якобы преследовал неназванную российскую субмарину и задел ее буксируемым оборудованием. Сегодня это редкость, однако в годы холодной войны подобные инциденты случалось достаточно часто.

Прошли впритирку

Как сообщают британские СМИ, фрегат типа 23 Northumberland Королевских ВМС в конце 2020-го патрулировал акваторию примерно в 300 километрах от побережья Шотландии. На борту находилась съемочная группа телеканала Channel 5, снимавшая документальный фильм о буднях военных моряков.
В какой-то момент в кадр попал перископ и антенна связи, показавшиеся из воды. На корабле объявили тревогу — неизвестная подлодка шла параллельным курсом. На видео слышны слова командира: "Если бы они всплыли и экипаж вышел наружу, мы смогли бы в деталях рассмотреть их лица".
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Таинственная субмарина скрылась под водой. В небо поднялся противолодочный вертолет Merlin, но его экипаж уже ничего не увидел. Позже выяснилось, что подлодка, уходя от преследования, выполнила резкий маневр и буквально раздавила буксируемую антенну гидроакустического комплекса (ГАК) "Нортумберленда".
© Фото : Royal NavyФрегат Northumberland ВМС Великобритании
Фрегат Northumberland ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© Фото : Royal Navy
Фрегат Northumberland ВМС Великобритании
Как правило, власти западных стран не комментируют подобные инциденты. Однако этот удалось снять на видео. Министерству обороны Великобритании пришлось признать происшествие: "В конце 2020-го фрегат "Нортумберленд" задел буксируемой антенной неизвестную российскую подводную лодку".
Миссию свернули, корабль отправился в порт для замены антенны. Британские СМИ сразу заметили, что фрегат вернулся на базу раньше срока. Журналисты утверждают, что подлодка тоже могла получить повреждения, однако в Минобороны России ничего по этому поводу не сообщали.

Охота за антенной

Буксируемая антенна - один из немногих способов обнаружить субмарину под водой. Прибор позволяет зафиксировать акустическую сигнатуру корабля. Грубо говоря — услышать. Размещать сверхчувствительную аппаратуру на самом носителе бесполезно — ее заглушит шум двигателей. В СССР, США и других странах пришли к единому решению: датчики должны находиться снаружи и на расстоянии.
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5 ноября 2021, 12:44В мире
Пекин потребовал объяснений от США по инциденту с атомной подводной лодкой
Сама антенна представляет собо тонкую трубку, напичканную микрофонами. Корабль тащит ее за собой на тросе. Естественно, в годы холодной войны технические характеристики подобного оборудования были крайне интересными для противоборствующих сторон. И СССР, и США старались всеми правдами и неправдами добыть антенну ГАК противника, чтобы, изучив ее, понять, как лучше прятаться.
В августе 1982-го военно-морские силы НАТО провели операцию "Официантка" (Barmaid). Британская АПЛ HMS Conqueror, в мае того же года потопившая аргентинский крейсер в Фолклендской войне, взяла след советского разведывательного корабля, замаскированного под польский рыболовецкий траулер. Там была новейшая буксируемая антенна.
Перед выходом в море американские специалисты установили на субмарине специальные кусачки, с помощью которых удалось перерезать кабель и похитить ценное оборудование. Когда АПЛ добралась до базы, антенну военно-транспортным самолетом доставили в США.
© РИА Новости / Евгений БиятовМодель атомной подлодки проекта 671 РТМ
Модель атомной подлодки проекта 671 РТМ, которую впервые отремонтировали на ''Нерпе'' в 1974 году - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Модель атомной подлодки проекта 671 РТМ
ВМФ СССР взял реванш через год. В октябре 1983-го АПЛ К-324 проекта 671РТМ "Щука" следила за американским фрегатом McCloy типа Bronstein в Саргассовом море. Моряки считывали параметры секретного комплекса обнаружения подводных лодок TASS и несколько увлеклись. Маневрируя под кормой фрегата, К-324 случайно намотала на винт кабель ГАК. Пришлось всплывать.
На место вскоре прибыли два американских эсминца, которые десять дней сопровождали советскую лодку, пытаясь вернуть сверхсекретную антенну. Даже подумывали пойти на абордаж. Чтобы АПЛ не захватили, экипаж ее заминировал. Однако вовремя подоспевшее советское судно "Алдан" отбуксировало К-324 в Гавану. А уже оттуда антенну оперативно отправили в СССР.

Противолодочный флот

Северная Атлантика во второй половине ХХ века постоянно была ареной для игры в "кошки-мышки" натовских кораблей с советскими подлодками. Теперь, очевидно, все возвращается. В 2018-м Пентагон возродил Второй флот, который в холодную войну противодействовал советским подлодкам в Атлантике. Первую постоянную оперативную группу "Гончая" (Greyhound) сформировали в сентябре 2021-го.
В ее составе — эсминцы Donald Cook и Thomas Hadner типа Arley Burke. По словам командующего надводными силами ВМС США в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна, эти корабли специализируются на охоте за подлодками. Позже к группе присоединятся эсминцы The Sullivans, Cole и Gravely. Действовать будут одновременно четыре вымпела, пятый — на ремонте и техническом обслуживании. Кроме того, в зависимости от задачи "Борзую" могут усилить многоцелевыми АПЛ или патрульными самолетами. Соединение достигнет оперативной готовности к июлю 2022-го.
Атомная подводная лодка К-561 Казань проекта 885М Ясень-М в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 04:00
АПЛ "Казань" стала самой малошумной подлодкой в ВМФ России
В США признают: Россия научилась строить действительно малошумные подводные лодки, которые крайне сложно обнаружить: атомные "Ясени" и дизель-электрические "Варшавянки". Два года назад вице-адмирал Эндрю Вуди Льюис заявил, что Пентагон лишился господства в Атлантике. По его мнению, Москва использует технику с "более смертоносными системами вооружения", из-за чего подготовка ВМС к операциям становится все сложнее. А за пределами главной атлантической военно-морской базы американские моряки уже не чувствуют себя в безопасности.
 
БезопасностьМинистерство обороны СШАСеверный флот ВМФ РоссииМинистерство обороны ВеликобританииВМС ВеликобританииВМФ СССР
 
 
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