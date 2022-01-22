https://ria.ru/20220122/format-1769093745.html

Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции

Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции - РИА Новости, 22.01.2022

Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах Анкары провести в Турции очередную региональную встречу в рамках платформы "3+3", сообщает канцелярия турецкого... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T23:42

2022-01-22T23:42

2022-01-22T23:46

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анкара

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мид грузии

мид ирана

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АНКАРА, 22 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах Анкары провести в Турции очередную региональную встречу в рамках платформы "3+3", сообщает канцелярия турецкого лидера.В начале декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Ранее МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью."В ходе телефонной беседы с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, президент Эрдоган заявил, что Анкара продолжает свои усилия для того, чтобы на Кавказе воцарились мир и стабильность. По его словам, Анкара планирует провести в Турции очередную встречу в рамках платформы "3+3", разработанной им совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым"- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220114/gruziya-1767834240.html

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