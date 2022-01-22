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Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции
Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции - РИА Новости, 22.01.2022
Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах Анкары провести в Турции очередную региональную встречу в рамках платформы "3+3", сообщает канцелярия турецкого... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T23:42
2022-01-22T23:46
в мире
армения
анкара
азербайджан
турция
ильхам алиев
мид грузии
мид ирана
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АНКАРА, 22 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах Анкары провести в Турции очередную региональную встречу в рамках платформы "3+3", сообщает канцелярия турецкого лидера.В начале декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Ранее МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью."В ходе телефонной беседы с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, президент Эрдоган заявил, что Анкара продолжает свои усилия для того, чтобы на Кавказе воцарились мир и стабильность. По его словам, Анкара планирует провести в Турции очередную встречу в рамках платформы "3+3", разработанной им совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым"- говорится в сообщении.
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в мире, армения, анкара, азербайджан, турция, ильхам алиев, мид грузии, мид ирана, россия
23:42 22.01.2022 (обновлено: 23:46 22.01.2022)
 
Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции

Президент Эрдоган заявил о планах провести встречу регионального формата "3+3" в Турции

© Фото : Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© Фото : Presidential Press Office
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах Анкары провести в Турции очередную региональную встречу в рамках платформы "3+3", сообщает канцелярия турецкого лидера.
В начале декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. Ранее МИД Грузии подтвердил, что Тбилиси отказывается от участия в региональном консультативном механизме "3+3" по Закавказью.
"В ходе телефонной беседы с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, президент Эрдоган заявил, что Анкара продолжает свои усилия для того, чтобы на Кавказе воцарились мир и стабильность. По его словам, Анкара планирует провести в Турции очередную встречу в рамках платформы "3+3", разработанной им совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым"- говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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В миреАрменияАнкараАзербайджанТурцияИльхам АлиевМИД ГрузииМИД ИранаРоссия
 
 
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