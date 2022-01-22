https://ria.ru/20220122/format-1769090282.html

Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве

Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве - РИА Новости, 22.01.2022

Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве

Встреча советников лидеров "нормандской четверки" состоится 26 января в Париже, эта дата согласована, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T21:56

2022-01-22T21:56

2022-01-22T22:11

в мире

украина

париж

франция

ситуация в днр и лнр

германия

дмитрий козак

мид германии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Встреча советников лидеров "нормандской четверки" состоится 26 января в Париже, эта дата согласована, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Ранее официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе говорила, что Берлин стремится провести встречу в "нормандском формате" и работает над проведением такой встречи, но даты по-прежнему нет. В субботу источник РИА Новости в администрации президента РФ назвал датой проведения встречи 25 января, по его словам, от РФ в Париже будет замглавы администрации президента Дмитрий Козак."Согласованной позицией является проведение встречи политических советников "нормандской четверки" 26 января в Париже", - заявил Подоляк агентству УНИАН."Нормандский формат" по украинскому урегулированию включает Германию, РФ, Украину и Францию.

https://ria.ru/20220122/ukraina-1769088009.html

украина

париж

франция

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, париж, франция, ситуация в днр и лнр, германия, дмитрий козак, мид германии, россия