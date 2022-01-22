https://ria.ru/20220122/format-1769090282.html
Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве - РИА Новости, 22.01.2022
Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
Встреча советников лидеров "нормандской четверки" состоится 26 января в Париже, эта дата согласована, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T21:56
2022-01-22T21:56
2022-01-22T22:11
в мире
украина
париж
франция
ситуация в днр и лнр
германия
дмитрий козак
мид германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Встреча советников лидеров "нормандской четверки" состоится 26 января в Париже, эта дата согласована, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Ранее официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе говорила, что Берлин стремится провести встречу в "нормандском формате" и работает над проведением такой встречи, но даты по-прежнему нет. В субботу источник РИА Новости в администрации президента РФ назвал датой проведения встречи 25 января, по его словам, от РФ в Париже будет замглавы администрации президента Дмитрий Козак."Согласованной позицией является проведение встречи политических советников "нормандской четверки" 26 января в Париже", - заявил Подоляк агентству УНИАН."Нормандский формат" по украинскому урегулированию включает Германию, РФ, Украину и Францию.
https://ria.ru/20220122/ukraina-1769088009.html
украина
париж
франция
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, париж, франция, ситуация в днр и лнр, германия, дмитрий козак, мид германии, россия
21:56 22.01.2022 (обновлено: 22:11 22.01.2022)
Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
Офис Зеленского: встреча советников "нормандского формата" состоится 26 января в Париже