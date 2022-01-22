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Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве - РИА Новости, 22.01.2022
Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
Встреча советников лидеров "нормандской четверки" состоится 26 января в Париже, эта дата согласована, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T21:56
2022-01-22T22:11
в мире
украина
париж
франция
ситуация в днр и лнр
германия
дмитрий козак
мид германии
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КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Встреча советников лидеров "нормандской четверки" состоится 26 января в Париже, эта дата согласована, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Ранее официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе говорила, что Берлин стремится провести встречу в "нормандском формате" и работает над проведением такой встречи, но даты по-прежнему нет. В субботу источник РИА Новости в администрации президента РФ назвал датой проведения встречи 25 января, по его словам, от РФ в Париже будет замглавы администрации президента Дмитрий Козак."Согласованной позицией является проведение встречи политических советников "нормандской четверки" 26 января в Париже", - заявил Подоляк агентству УНИАН."Нормандский формат" по украинскому урегулированию включает Германию, РФ, Украину и Францию.
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в мире, украина, париж, франция, ситуация в днр и лнр, германия, дмитрий козак, мид германии, россия
21:56 22.01.2022 (обновлено: 22:11 22.01.2022)
 
Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве

Офис Зеленского: встреча советников "нормандского формата" состоится 26 января в Париже

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Встреча советников лидеров "нормандской четверки" состоится 26 января в Париже, эта дата согласована, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Ранее официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе говорила, что Берлин стремится провести встречу в "нормандском формате" и работает над проведением такой встречи, но даты по-прежнему нет. В субботу источник РИА Новости в администрации президента РФ назвал датой проведения встречи 25 января, по его словам, от РФ в Париже будет замглавы администрации президента Дмитрий Козак.
"Согласованной позицией является проведение встречи политических советников "нормандской четверки" 26 января в Париже", - заявил Подоляк агентству УНИАН.
"Нормандский формат" по украинскому урегулированию включает Германию, РФ, Украину и Францию.
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