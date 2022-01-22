Британские СМИ всполошились из-за российских кораблей и опозорились

Британцы высмеяли журналистов, поднявших панику из-за российских кораблей
Читатели Daily Express высмеяли журналистов, поднявших панику из-за российских кораблей
© Фото : U.S. Navy / MC2 Jacob D. MooreЭскадренный миноносец противовоздушной обороны HMS Dragon Королевского военно-морского флота Великобритании
© Фото : U.S. Navy / MC2 Jacob D. Moore
Эскадренный миноносец противовоздушной обороны HMS Dragon Королевского военно-морского флота Великобритании
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Королевский флот взволнован, поскольку Россия, по данным британской стороны, отправила три военных корабля через Ла-Манш и Северное море, сообщила газета Daily Express.
"Корабли Королевских ВМС HMS Tyne и HMS Dragon сопроводили три российских военных корабля через Северное море и Ла-Манш в рамках единых ответных действий с союзниками. Они сменили ВМС Нидерландов и передадут корабли Marine Nationale, чтобы они продолжили сопровождение", — заявили в Минобороны Соединенного Королевства.
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Авторы публикации сразу попытались связь это с подготовкой "вторжения" на территорию Украины.
"Неясно, куда направляются корабли, но это происходит во время усиления напряженности в отношениях с Россией после сообщений о 100 тысячах военнослужащих на границе с Украиной", — написали авторы материала.
Читатели издания расценили такую логическую цепочку и заявления о "волнении" Королевского флота как попытку напугать британцев Россией. Многие отметили, что поскольку пролив Ла-Манш считается международными водами, сопровождение проходящих его кораблей — обычное дело.
"Обычный пассаж, заранее известный. Ничего не "перепуталось". Королевский флот просто вышел и проводил их", — написал комментатор Jon Mills.
"Я уверен, что видел эту панику со стороны газеты и раньше, когда русские военные корабли проходили через Ла-Манш. Это то, что обычно делают, чтобы добраться из пункта "А" в пункт "Б", — заметил JBR.
"О нет, международные суда, проходящие в международных водах, что дальше..." — иронично сокрушается комментатор с никнеймом Eye Roll.
"Чистая рутина. Я удивлен, что Daily Express не поставили тег про неминуемую nретью мировую войну", — заявил CliveLondon
"Экспресс: Путин отправляет три боевых корабля через Ла-Манш и Северное море. Реальность: Путин отправляет три военных корабля через международные воды", — резюмировал ukssR.
Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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