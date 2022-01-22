https://ria.ru/20220122/flot-1769064620.html

Британские СМИ всполошились из-за российских кораблей и опозорились

Британцы высмеяли журналистов, поднявших панику из-за российских кораблей - РИА Новости, 22.01.2022

Британские СМИ всполошились из-за российских кораблей и опозорились

Королевский флот взволнован, поскольку Россия, по данным британской стороны, отправила три военных корабля через Ла-Манш и Северное море, сообщила газета Daily... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T16:27

2022-01-22T16:27

2022-01-22T16:27

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Королевский флот взволнован, поскольку Россия, по данным британской стороны, отправила три военных корабля через Ла-Манш и Северное море, сообщила газета Daily Express."Корабли Королевских ВМС HMS Tyne и HMS Dragon сопроводили три российских военных корабля через Северное море и Ла-Манш в рамках единых ответных действий с союзниками. Они сменили ВМС Нидерландов и передадут корабли Marine Nationale, чтобы они продолжили сопровождение", — заявили в Минобороны Соединенного Королевства.Авторы публикации сразу попытались связь это с подготовкой "вторжения" на территорию Украины."Неясно, куда направляются корабли, но это происходит во время усиления напряженности в отношениях с Россией после сообщений о 100 тысячах военнослужащих на границе с Украиной", — написали авторы материала.Читатели издания расценили такую логическую цепочку и заявления о "волнении" Королевского флота как попытку напугать британцев Россией. Многие отметили, что поскольку пролив Ла-Манш считается международными водами, сопровождение проходящих его кораблей — обычное дело."Обычный пассаж, заранее известный. Ничего не "перепуталось". Королевский флот просто вышел и проводил их", — написал комментатор Jon Mills."Я уверен, что видел эту панику со стороны газеты и раньше, когда русские военные корабли проходили через Ла-Манш. Это то, что обычно делают, чтобы добраться из пункта "А" в пункт "Б", — заметил JBR."О нет, международные суда, проходящие в международных водах, что дальше..." — иронично сокрушается комментатор с никнеймом Eye Roll."Чистая рутина. Я удивлен, что Daily Express не поставили тег про неминуемую nретью мировую войну", — заявил CliveLondon"Экспресс: Путин отправляет три боевых корабля через Ла-Манш и Северное море. Реальность: Путин отправляет три военных корабля через международные воды", — резюмировал ukssR.Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20210817/vmf-1746018035.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/vizit-1769032611.html

https://ria.ru/20220117/nato-1768250853.html

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в мире, киев, москва, дмитрий песков, нато, россия