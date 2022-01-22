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Европа мстит России, расплачиваясь жизнями своих граждан
Европа мстит России, расплачиваясь жизнями своих граждан - РИА Новости, 22.01.2022
Европа мстит России, расплачиваясь жизнями своих граждан
Наплевав на индивидуальные свободы и права, австрийский парламент в конце этой недели ввел обязательную вакцинацию для всех живущих в альпийской республике... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T08:00
2022-01-22T10:11
авторы
италия
сан-марино
франция
евросоюз
эммануэль макрон
европарламент
россия
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Наплевав на индивидуальные свободы и права, австрийский парламент в конце этой недели ввел обязательную вакцинацию для всех живущих в альпийской республике совершеннолетних. Закон вступает в действие 4 февраля.Обязательная вакцинация (де-факто) начинает действовать и во Франции: не хочешь сидеть взаперти в ожидании социальной смерти — иди и уколись!С момента одобрения в ЕС вакцин, выпущенных Pfizer/BionTech и прочими Johnson &amp; Johnson, прошел ровно год, уровень вакцинации в странах — членах сообщества очень высок, порой достигает 90% взрослого населения (Франция), но на сегодняшний день различными штаммами коронавируса заражен примерно каждый пятый европеец.Самый высокий темп инфицирования — все в той же Франции, официальные лица считают, что коронавирус подцепил не менее 15 миллионов человек.От COVID и его последствий скончались свыше полутора миллионов жителей объединенной Европы.Спорить можно с чем угодно, кроме как с цифрами — уровень инфицированности и число летальных исходов делает страны, входящие в ЕС, на сегодняшний день самым зараженным и одним из самых пострадавших регионов мира. А вакцины, используемые в Европе, блистательно доказали свою неэффективность в борьбе с пандемией.При этом бухгалтерская отчетность, например, корпорации Pfizer никогда так не ласкала взгляд акционеров — фармкомпания отчиталась о прибыли (до уплаты налогов), бьющей рекорды, 36 миллиардов долларов.Вывод, который напрашивается сам собой, — ЕС потратил космические суммы для покупки противокоронавирусных препаратов, которые дают (если и дают) лишь кратковременный эффект (иммунная защита после инъекции снижается в геометрической прогрессии в течение нескольких недель), не считая того, что вакцины почти бесполезны против двух наиболее распространенных на сегодня штаммов — как "дельты", так и "омикрона".Если вы думали, что в Брюсселе и прочих "местах принятия сильных решений" полученные научные и статистические данные заставили усомниться власти предержащие в правильности избранного ими курса, то вы здорово ошиблись.Взобравшись на высокую трибуну Европарламента, президент Франции Эммануэль Макрон ничтоже сумняшеся заявил, что "объединенная Европа дала достойный и гуманистический ответ на вызовы, сумев справиться с пандемией".Далее в той же речи было замечено — "в отличие от режимов, которые мы считаем диктаторскими". Без прямого указания и тыканья пальцем, однако все всё сообразили: сегодня происходящее в ЕС, где открыто и на законных основаниях осуществляется сегрегация и вводится обязательная вакцинация, есть торжество "идей демократии и гуманизма", там же, где ограничений сравнительно немного, а прививки — лишь один из инструментов контроля заражений, — действует "диктатура".С самого начала пандемии, с самой первой волны заражений перед властями, политическими лидерами и правительствами всех стран стоял один и тот же вопрос — как защитить вверенные им социумы и экономики от коллапса и паралича.Вопрос был одинаков, а вот ответы были даны разные.Евросоюз и страны, в него входящие, лишившиеся в результате действий глобалистских элит и собственной научной базы, и своей фармацевтической промышленности, решили положиться на старшего партнера — США. Во всем — от разработки до производства профилактических препаратов.Россия, неоднократно предлагавшая объединенным европейцам и помощь, и поддержку (принимаемую исключительно сквозь зубы), за то же самое время сумела и разработать вакцины, и наладить их производство, и начать снабжать своими профилактическими препаратами десятки стран.И да, скажем еще раз, что спорить можно с чем угодно, кроме как с цифрами, но в государствах, закупивших Sputnik V и бустерный Sputnik Light, кривая заражений находится примерно на нулевом уровне. Достаточно, например, сравнить эпидемиологическую ситуацию в Италии (где прививались Pfizer’ом и Modern’ой), и соседнего с Апеннинами Сан-Марино, в котором власти закупили российский препарат.Высокомерие и ничем не обеспеченный апломб в отношении достижений российской микробиологии — только так можно оценить реакцию главы французского Минздрава Верана, который, отвечая еще в августе 2020 года на вопрос о возможности применения русской вакцины, заявил, что он "не в курсе, что такой препарат в принципе существует", и что он, Оливье Веран, предпочитает дождаться продукции американских фармкомпаний.Практика — критерий истины, как заметил в свое время бородатый классик диалектического материализма, и Оливье Веран, сделавший три инъекции "продукцией американских фармкомпаний", на прошлой неделе заразился коронавирусом и отправился на семидневную самоизоляцию.Ровно год назад, в самом начале кампании вакцинации в ЕС все, кто имел отношение к принятию решений, утверждали и публично, и приватно, и письменно, и устно, что профилактические противокоронавирусные препараты сделают объединенных европейцев практически неуязвимыми для инфекции, тем самым позволив взять распространение заражения под контроль.Этот дискурс продержался всего полгода. В момент, когда в странах — членах Евросоюза начал циркулировать штамм "дельта", тональность и акцент были сменены — оказалось, что вакцина "не защищает от заражения", а лишь "смягчает течение болезни, позволяя избежать госпитализации и попадания в реанимацию".В те самые палаты интенсивной терапии и в те самые стационары, в которых власти европейских стран на протяжении долгого времени пускали под нож койки для приема пациентов.За два года в ЕС не было развернуто ни единой постоянно действующей больницы, которая бы специализировалась на лечении ковидных пациентов, как не были созданы новые вакансии врачей-инфекционистов и реаниматологов, не говоря уже о среднем медперсонале.Практически все финансовые ресурсы были направлены либо на закупку вакцин, эффективность которых ярчайшим образом иллюстрирует число зараженных, а также на оплату разнообразных консалтинговых услуг, касавшихся логистики и распределения вакцин на территории ЕС.На протяжении двух лет мы все стали свидетелями соревнования, в котором на одной стороне действовали алчность, близорукость, высокомерие, политическое лицемерие, а с другой — открытость, искренность и желание по-настоящему защитить людей от напасти.Энтузиазм и бескорыстие и в эпоху, когда, как казалось, страсть к наживе и сопутствующее ей вранье окончательно захватили все позиции, постепенно и уверенно победили. Без громких слов и пафоса.То, что сегодня в ЕС преподносится как достижение, в России уже давно — текущая медицинская практика.От назальных вакцин до назальных же противокоронавирусных лекарств — собственно, именно этим достигается сравнительно невысокий уровень заражений.Не требующий введения тех мер, которые иначе как драконовскими и диктаторскими назвать трудно.Что до русофобии, то она, и это тоже следует подчеркнуть, тоже снимает свою жатву.Подчас смертельную.Нежелание сотрудничать с Россией в борьбе против общего врага, не знающего границ и не разбирающегося в деталях геополитики, привело к тому, что ЕС расплачивается за чужие прибыли и чужие котировки на биржах жизнями и благополучием собственных граждан.
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Елена Караева
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авторы, италия, сан-марино, франция, евросоюз, эммануэль макрон, европарламент, россия, коронавирус covid-19
08:00 22.01.2022 (обновлено: 10:11 22.01.2022)
 

Европа мстит России, расплачиваясь жизнями своих граждан

© REUTERS / Eric GaillardУчастник акции протеста против ковидных ограничений в Ницце, Франция
Участник акции протеста против ковидных ограничений в Ницце, Франция - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / Eric Gaillard
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Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Наплевав на индивидуальные свободы и права, австрийский парламент в конце этой недели ввел обязательную вакцинацию для всех живущих в альпийской республике совершеннолетних. Закон вступает в действие 4 февраля.
Обязательная вакцинация (де-факто) начинает действовать и во Франции: не хочешь сидеть взаперти в ожидании социальной смерти — иди и уколись!
Очередь у передвижного пункта вакцинации в Вене - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 22:10Распространение коронавируса
Парламент Австрии поддержал введение обязательной вакцинации от COVID-19
С момента одобрения в ЕС вакцин, выпущенных Pfizer/BionTech и прочими Johnson & Johnson, прошел ровно год, уровень вакцинации в странах — членах сообщества очень высок, порой достигает 90% взрослого населения (Франция), но на сегодняшний день различными штаммами коронавируса заражен примерно каждый пятый европеец.
Самый высокий темп инфицирования — все в той же Франции, официальные лица считают, что коронавирус подцепил не менее 15 миллионов человек.
От COVID и его последствий скончались свыше полутора миллионов жителей объединенной Европы.
Спорить можно с чем угодно, кроме как с цифрами — уровень инфицированности и число летальных исходов делает страны, входящие в ЕС, на сегодняшний день самым зараженным и одним из самых пострадавших регионов мира. А вакцины, используемые в Европе, блистательно доказали свою неэффективность в борьбе с пандемией.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря 2021, 18:03Распространение коронавируса
Омикрон-штамм коронавируса может ухудшить ситуацию в Европе, заявили в ВОЗ
При этом бухгалтерская отчетность, например, корпорации Pfizer никогда так не ласкала взгляд акционеров — фармкомпания отчиталась о прибыли (до уплаты налогов), бьющей рекорды, 36 миллиардов долларов.
Вывод, который напрашивается сам собой, — ЕС потратил космические суммы для покупки противокоронавирусных препаратов, которые дают (если и дают) лишь кратковременный эффект (иммунная защита после инъекции снижается в геометрической прогрессии в течение нескольких недель), не считая того, что вакцины почти бесполезны против двух наиболее распространенных на сегодня штаммов — как "дельты", так и "омикрона".
Если вы думали, что в Брюсселе и прочих "местах принятия сильных решений" полученные научные и статистические данные заставили усомниться власти предержащие в правильности избранного ими курса, то вы здорово ошиблись.
Взобравшись на высокую трибуну Европарламента, президент Франции Эммануэль Макрон ничтоже сумняшеся заявил, что "объединенная Европа дала достойный и гуманистический ответ на вызовы, сумев справиться с пандемией".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 22:49Распространение коронавируса
Макрон верит в окончание пандемии в 2022 году
Далее в той же речи было замечено — "в отличие от режимов, которые мы считаем диктаторскими". Без прямого указания и тыканья пальцем, однако все всё сообразили: сегодня происходящее в ЕС, где открыто и на законных основаниях осуществляется сегрегация и вводится обязательная вакцинация, есть торжество "идей демократии и гуманизма", там же, где ограничений сравнительно немного, а прививки — лишь один из инструментов контроля заражений, — действует "диктатура".
С самого начала пандемии, с самой первой волны заражений перед властями, политическими лидерами и правительствами всех стран стоял один и тот же вопрос — как защитить вверенные им социумы и экономики от коллапса и паралича.
Вопрос был одинаков, а вот ответы были даны разные.
Евросоюз и страны, в него входящие, лишившиеся в результате действий глобалистских элит и собственной научной базы, и своей фармацевтической промышленности, решили положиться на старшего партнера — США. Во всем — от разработки до производства профилактических препаратов.
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 14:07РФПИ против Covid 19
Ученые: "Спутник V" дает в два раза больше антител к "омикрону", чем Pfizer
Россия, неоднократно предлагавшая объединенным европейцам и помощь, и поддержку (принимаемую исключительно сквозь зубы), за то же самое время сумела и разработать вакцины, и наладить их производство, и начать снабжать своими профилактическими препаратами десятки стран.
И да, скажем еще раз, что спорить можно с чем угодно, кроме как с цифрами, но в государствах, закупивших Sputnik V и бустерный Sputnik Light, кривая заражений находится примерно на нулевом уровне. Достаточно, например, сравнить эпидемиологическую ситуацию в Италии (где прививались Pfizer’ом и Modern’ой), и соседнего с Апеннинами Сан-Марино, в котором власти закупили российский препарат.
Высокомерие и ничем не обеспеченный апломб в отношении достижений российской микробиологии — только так можно оценить реакцию главы французского Минздрава Верана, который, отвечая еще в августе 2020 года на вопрос о возможности применения русской вакцины, заявил, что он "не в курсе, что такой препарат в принципе существует", и что он, Оливье Веран, предпочитает дождаться продукции американских фармкомпаний.
Сравнение эффективности Спутника V и Pfizer против омикрон-штамма
20 января, 20:22Инфографика
Сравнение эффективности вакцин "Спутник V" и Pfizer против омикрон-штамма
Практика — критерий истины, как заметил в свое время бородатый классик диалектического материализма, и Оливье Веран, сделавший три инъекции "продукцией американских фармкомпаний", на прошлой неделе заразился коронавирусом и отправился на семидневную самоизоляцию.
Ровно год назад, в самом начале кампании вакцинации в ЕС все, кто имел отношение к принятию решений, утверждали и публично, и приватно, и письменно, и устно, что профилактические противокоронавирусные препараты сделают объединенных европейцев практически неуязвимыми для инфекции, тем самым позволив взять распространение заражения под контроль.
Люди в защитных масках на улице в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 11:27Распространение коронавируса
В Европе заговорили о наступлении твиндемии
Этот дискурс продержался всего полгода. В момент, когда в странах — членах Евросоюза начал циркулировать штамм "дельта", тональность и акцент были сменены — оказалось, что вакцина "не защищает от заражения", а лишь "смягчает течение болезни, позволяя избежать госпитализации и попадания в реанимацию".
В те самые палаты интенсивной терапии и в те самые стационары, в которых власти европейских стран на протяжении долгого времени пускали под нож койки для приема пациентов.
За два года в ЕС не было развернуто ни единой постоянно действующей больницы, которая бы специализировалась на лечении ковидных пациентов, как не были созданы новые вакансии врачей-инфекционистов и реаниматологов, не говоря уже о среднем медперсонале.
Практически все финансовые ресурсы были направлены либо на закупку вакцин, эффективность которых ярчайшим образом иллюстрирует число зараженных, а также на оплату разнообразных консалтинговых услуг, касавшихся логистики и распределения вакцин на территории ЕС.
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 14:15Распространение коронавируса
Россия передала в дар Вьетнаму партию "Спутника Лайт"
На протяжении двух лет мы все стали свидетелями соревнования, в котором на одной стороне действовали алчность, близорукость, высокомерие, политическое лицемерие, а с другой — открытость, искренность и желание по-настоящему защитить людей от напасти.
Энтузиазм и бескорыстие и в эпоху, когда, как казалось, страсть к наживе и сопутствующее ей вранье окончательно захватили все позиции, постепенно и уверенно победили. Без громких слов и пафоса.
То, что сегодня в ЕС преподносится как достижение, в России уже давно — текущая медицинская практика.
От назальных вакцин до назальных же противокоронавирусных лекарств — собственно, именно этим достигается сравнительно невысокий уровень заражений.
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 16:30В России
Центр имени Гамалеи: назальный "Спутник" эффективен против омикрон-штамма
Не требующий введения тех мер, которые иначе как драконовскими и диктаторскими назвать трудно.
Что до русофобии, то она, и это тоже следует подчеркнуть, тоже снимает свою жатву.
Подчас смертельную.
Нежелание сотрудничать с Россией в борьбе против общего врага, не знающего границ и не разбирающегося в деталях геополитики, привело к тому, что ЕС расплачивается за чужие прибыли и чужие котировки на биржах жизнями и благополучием собственных граждан.
 
АвторыИталияСан-МариноФранцияЕвросоюзЭммануэль МакронЕвропарламентРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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