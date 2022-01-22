https://ria.ru/20220122/evro-1769011079.html
Аналитик объяснил, когда евро будет стоить меньше доллара
Аналитик объяснил, когда евро будет стоить меньше доллара - РИА Новости, 22.01.2022
Аналитик объяснил, когда евро будет стоить меньше доллара
Текущий мировой валютный порядок поддерживается слишком большим количеством денег, и для того, чтобы курс евро упал по отношению к доллару, нужны... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T02:15
2022-01-22T02:15
2022-01-22T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
сша
евросоюз
россия
александр потавин
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Текущий мировой валютный порядок поддерживается слишком большим количеством денег, и для того, чтобы курс евро упал по отношению к доллару, нужны фундаментальные причины, заявил в беседе с агентством "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.Он напомнил, что за последние 20 лет минимальным соотношение евро к доллару было в 2017 году и составляло 1,04. Это произошло в момент угрозы сохранения целостности Евросоюза. Сейчас пара торгуется в районе 1,14."Для того, чтобы курс евро к доллару опустился хотя бы до минимумов последних лет, нужно, чтобы экономическая ситуация в еврозоне стала намного хуже, чем в США. Если кратко, то евро будет стоить меньше доллара в ситуации, когда в еврозоне будет глубокий кризис, в то время как США будет наблюдаться экономический бум", — указал эксперт.
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экономика, рубль, доллар, сша, евросоюз, россия, александр потавин
Аналитик объяснил, когда евро будет стоить меньше доллара
Аналитик Потавин: евро станет дешевле доллара при возникновении кризиса в еврозоне