21:44 22.01.2022 (обновлено: 22:19 22.01.2022)
МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
МИД Германии опроверг слухи о подготовке плана эвакуации семей дипломатов на Украине
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. МИД Германии после появившихся в СМИ сообщений о планах по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине заявил, что подобных мер не проводится, передает в субботу агентство dpa.
Ранее издание Bild со ссылкой на собственные данные сообщило, что МИД Германии на случай эскалации ситуации вокруг Украины разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства в этой стране.
По сообщению dpa, в германском МИД отметили, что дипведомство в связи с ситуацией вокруг Украины в настоящее время не проводит каких-либо "мер по сокращению персонала посольства" или же по эвакуации членов их семей. "Мы очень внимательно следим за состоянием безопасности персонала наших представительств на Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне", - добавили в министерстве.
Ранее американский телеканал Fox News также передавал, что госдепартамент США якобы распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. Позже пресс-служба госдепартамента не подтвердила РИА Новости сообщения о готовящейся эвакуации семей дипломатического персонала посольства США на Украине, указав, что гражданам страны не стоит рассчитывать на спонсируемые правительством рейсы, а пользоваться коммерческими авиалиниями.