https://ria.ru/20220122/evakuatsiya-1769089471.html

МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине

МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине - РИА Новости, 22.01.2022

МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине

МИД Германии после появившихся в СМИ сообщений о планах по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине заявил, что подобных мер не проводится, передает в... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T21:44

2022-01-22T21:44

2022-01-22T22:19

в мире

украина

германия

мид германии

сша

bild

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e538199d531405705bdc733ce02a5b.jpg

БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. МИД Германии после появившихся в СМИ сообщений о планах по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине заявил, что подобных мер не проводится, передает в субботу агентство dpa.Ранее издание Bild со ссылкой на собственные данные сообщило, что МИД Германии на случай эскалации ситуации вокруг Украины разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства в этой стране.По сообщению dpa, в германском МИД отметили, что дипведомство в связи с ситуацией вокруг Украины в настоящее время не проводит каких-либо "мер по сокращению персонала посольства" или же по эвакуации членов их семей. "Мы очень внимательно следим за состоянием безопасности персонала наших представительств на Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне", - добавили в министерстве.Ранее американский телеканал Fox News также передавал, что госдепартамент США якобы распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. Позже пресс-служба госдепартамента не подтвердила РИА Новости сообщения о готовящейся эвакуации семей дипломатического персонала посольства США на Украине, указав, что гражданам страны не стоит рассчитывать на спонсируемые правительством рейсы, а пользоваться коммерческими авиалиниями.

https://ria.ru/20220122/ukraina-1769080963.html

украина

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, мид германии, сша, bild