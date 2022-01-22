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https://ria.ru/20220122/evakuatsiya-1769089471.html
МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине - РИА Новости, 22.01.2022
МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
МИД Германии после появившихся в СМИ сообщений о планах по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине заявил, что подобных мер не проводится, передает в... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T21:44
2022-01-22T22:19
в мире
украина
германия
мид германии
сша
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БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. МИД Германии после появившихся в СМИ сообщений о планах по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине заявил, что подобных мер не проводится, передает в субботу агентство dpa.Ранее издание Bild со ссылкой на собственные данные сообщило, что МИД Германии на случай эскалации ситуации вокруг Украины разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства в этой стране.По сообщению dpa, в германском МИД отметили, что дипведомство в связи с ситуацией вокруг Украины в настоящее время не проводит каких-либо "мер по сокращению персонала посольства" или же по эвакуации членов их семей. "Мы очень внимательно следим за состоянием безопасности персонала наших представительств на Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне", - добавили в министерстве.Ранее американский телеканал Fox News также передавал, что госдепартамент США якобы распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. Позже пресс-служба госдепартамента не подтвердила РИА Новости сообщения о готовящейся эвакуации семей дипломатического персонала посольства США на Украине, указав, что гражданам страны не стоит рассчитывать на спонсируемые правительством рейсы, а пользоваться коммерческими авиалиниями.
https://ria.ru/20220122/ukraina-1769080963.html
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в мире, украина, германия, мид германии, сша, bild
21:44 22.01.2022 (обновлено: 22:19 22.01.2022)
 
МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине

МИД Германии опроверг слухи о подготовке плана эвакуации семей дипломатов на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. МИД Германии после появившихся в СМИ сообщений о планах по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине заявил, что подобных мер не проводится, передает в субботу агентство dpa.
Ранее издание Bild со ссылкой на собственные данные сообщило, что МИД Германии на случай эскалации ситуации вокруг Украины разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства в этой стране.
По сообщению dpa, в германском МИД отметили, что дипведомство в связи с ситуацией вокруг Украины в настоящее время не проводит каких-либо "мер по сокращению персонала посольства" или же по эвакуации членов их семей. "Мы очень внимательно следим за состоянием безопасности персонала наших представительств на Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне", - добавили в министерстве.
Ранее американский телеканал Fox News также передавал, что госдепартамент США якобы распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. Позже пресс-служба госдепартамента не подтвердила РИА Новости сообщения о готовящейся эвакуации семей дипломатического персонала посольства США на Украине, указав, что гражданам страны не стоит рассчитывать на спонсируемые правительством рейсы, а пользоваться коммерческими авиалиниями.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
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