18:42 22.01.2022 (обновлено: 19:34 22.01.2022)
Госдеп не подтвердил сообщения об эвакуации семей дипперсонала с Украины
Госдеп не подтвердил сообщения СМИ об эвакуации семей дипперсонала с Украины
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Госдеп не подтвердил сообщения о готовящейся эвакуации семей дипперсонала посольства США на Украине, отметив, что гражданам страны не стоит рассчитывать на спонсируемые правительством рейсы, а пользоваться коммерческими авиалиниями.
Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники передавал, что американское посольство в Киеве попросило Государственный департамент разрешить всем представителям неосновного персонала и их родным уехать. Впоследствии один из журналистов телеканала FoxNews написал в Twitter, что ведомство распорядилось начать эвакуацию в понедельник. По его словам, эту информацию предоставили официальные лица
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Госдепа, анонсировать на этот счет пока нечего. Там отметили, что, "как всегда", проводят "тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств в случае ухудшения ситуации с безопасностью".
"Если будет принято решение о изменении позиции в отношении американских дипломатов и их семей, американские граждане не должны предполагать, что состоится спонсируемая правительством эвакуация. В настоящее время для вылетов доступны коммерческие авиарейсы", — сообщили в ведомстве.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического альянса, увеличившие число учений в Черном море. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины, отмечали в ведомстве. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
22 декабря 2021, 12:54Россия даст должный ответ на любые провокации на Украине, заявил Лавров