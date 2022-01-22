https://ria.ru/20220122/evakuatsiya-1769077051.html

Госдеп не подтвердил сообщения об эвакуации семей дипперсонала с Украины

Госдеп не подтвердил сообщения об эвакуации семей дипперсонала с Украины - РИА Новости, 22.01.2022

Госдеп не подтвердил сообщения об эвакуации семей дипперсонала с Украины

Госдеп не подтвердил сообщения о готовящейся эвакуации семей дипперсонала посольства США на Украине, отметив, что гражданам страны не стоит рассчитывать на... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T18:42

2022-01-22T18:42

2022-01-22T19:34

в мире

украина

сша

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Госдеп не подтвердил сообщения о готовящейся эвакуации семей дипперсонала посольства США на Украине, отметив, что гражданам страны не стоит рассчитывать на спонсируемые правительством рейсы, а пользоваться коммерческими авиалиниями.Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники передавал, что американское посольство в Киеве попросило Государственный департамент разрешить всем представителям неосновного персонала и их родным уехать. Впоследствии один из журналистов телеканала FoxNews написал в Twitter, что ведомство распорядилось начать эвакуацию в понедельник. По его словам, эту информацию предоставили официальные лицаКак сообщили РИА Новости в пресс-службе Госдепа, анонсировать на этот счет пока нечего. Там отметили, что, "как всегда", проводят "тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств в случае ухудшения ситуации с безопасностью"."Если будет принято решение о изменении позиции в отношении американских дипломатов и их семей, американские граждане не должны предполагать, что состоится спонсируемая правительством эвакуация. В настоящее время для вылетов доступны коммерческие авиарейсы", — сообщили в ведомстве.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического альянса, увеличившие число учений в Черном море. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины, отмечали в ведомстве. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20220122/ukraina-1769064424.html

https://ria.ru/20211222/provokatsiya-1764885167.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр