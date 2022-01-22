https://ria.ru/20220122/evakuatsiya-1769076079.html

СМИ: США в понедельник начнут эвакуацию семей дипломатов на Украине

СМИ: США в понедельник начнут эвакуацию семей дипломатов на Украине - РИА Новости, 22.01.2022

СМИ: США в понедельник начнут эвакуацию семей дипломатов на Украине

Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине, сообщил в Twitter один из журналистов... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T18:29

2022-01-22T18:29

2022-01-22T19:20

в мире

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg

ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине, сообщил в Twitter один из журналистов телеканала FoxNews."Государственный департамент приказал семьям персонала посольства США на Украине начать эвакуацию из страны в понедельник", — говорится посте.По его словам, эту информацию предоставили официальные лица.Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники передавал, что посольство США в Киеве попросило Госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям уехать, а эвакуация, скорее всего, начнется на следующей неделе.Как сообщал CNN, президент Украины Владимир Зеленский обсудил этот вопрос с госсекретарем Энтони Блинкеном и заявил ему, что эвакуация будет "чрезмерной реакцией".Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического альянса, увеличившие число учений в Черном море. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины, отмечали в ведомстве. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/prosba-1769066670.html

https://ria.ru/20211222/provokatsiya-1764885167.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша