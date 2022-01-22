18:29 22.01.2022 (обновлено: 19:20 22.01.2022)
СМИ: США в понедельник начнут эвакуацию семей дипломатов на Украине
СМИ: Госдеп США распорядился в понедельник начать эвакуацию семей дипломатов на Украине
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине, сообщил в Twitter один из журналистов телеканала FoxNews.
"Государственный департамент приказал семьям персонала посольства США на Украине начать эвакуацию из страны в понедельник", — говорится посте.
По его словам, эту информацию предоставили официальные лица.
Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники передавал, что посольство США в Киеве попросило Госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям уехать, а эвакуация, скорее всего, начнется на следующей неделе.
Как сообщал CNN, президент Украины Владимир Зеленский обсудил этот вопрос с госсекретарем Энтони Блинкеном и заявил ему, что эвакуация будет "чрезмерной реакцией".
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического альянса, увеличившие число учений в Черном море. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины, отмечали в ведомстве. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
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