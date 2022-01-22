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США планируют эвакуацию людей из посольства на Украине, сообщили СМИ
США планируют эвакуацию людей из посольства на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.01.2022
США планируют эвакуацию людей из посольства на Украине, сообщили СМИ
Посольство США в Киеве попросило Госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям уехать, Вашингтон, скорее всего, начнет эвакуацию на... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T06:16
2022-01-22T15:22
в мире
украина
киев
сша
дмитрий песков
нато
вашингтон
россия
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Посольство США в Киеве попросило Госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям уехать, Вашингтон, скорее всего, начнет эвакуацию на следующей неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.Ранее агентство Bloomberg передавало, что Соединенные Штаты обдумывают, следует ли эвакуировать членов семей американских дипломатов на Украине на фоне эскалации обстановки.Согласно CNN, который ссылается на источник, близкий к украинскому правительству, президент Украины Владимир Зеленский обсудил вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном и сообщил ему, что эвакуация будет "чрезмерной реакцией."Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220122/mery-1769014172.html
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в мире, украина, киев, сша, дмитрий песков, нато, вашингтон, россия, владимир зеленский, энтони блинкен
06:16 22.01.2022 (обновлено: 15:22 22.01.2022)
 
США планируют эвакуацию людей из посольства на Украине, сообщили СМИ

CNN: США, вероятно, начнут на следующей неделе эвакуацию людей из посольства на Украине

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Посольство США в Киеве попросило Госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям уехать, Вашингтон, скорее всего, начнет эвакуацию на следующей неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее агентство Bloomberg передавало, что Соединенные Штаты обдумывают, следует ли эвакуировать членов семей американских дипломатов на Украине на фоне эскалации обстановки.

"Посольство США в Киеве сегодня попросило Госдепартамент разрешить уехать неосновному персоналу и семьям из посольства. США проинформировали Украину, что, "скорее всего, начнут эвакуацию на следующей неделе", — написал корреспондент.

Согласно CNN, который ссылается на источник, близкий к украинскому правительству, президент Украины Владимир Зеленский обсудил вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном и сообщил ему, что эвакуация будет "чрезмерной реакцией."
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01:52
Постпред США в ООН назвала условие для военных мер против России
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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