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Куйвашева избрали секретарем отделения ЕР в Свердловской области
Куйвашева избрали секретарем отделения ЕР в Свердловской области - РИА Новости, 22.01.2022
Куйвашева избрали секретарем отделения ЕР в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев избран секретарем регионального отделения "Единой России", говорится в сообщении партии. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T12:00
2022-01-22T12:00
2022-01-22T12:00
политика
свердловская область
единая россия
евгений куйвашев
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев избран секретарем регионального отделения "Единой России", говорится в сообщении партии."Свердловский губернатор Евгений Куйвашев избран секретарем регионального отделения "Единой России", - говорится в сообщении.
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политика, свердловская область, единая россия, евгений куйвашев
Куйвашева избрали секретарем отделения ЕР в Свердловской области
Губернатора Свердловской области Куйвашева избрали секретарем отделения ЕР