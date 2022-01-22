https://ria.ru/20220122/dtp-1769092942.html
В Рязани в ДТП погибли два человека
В Рязани в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 22.01.2022
В Рязани в ДТП погибли два человека
Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Рязани, сообщила Госавтоинспекция по региону в своем... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T23:22
2022-01-22T23:22
2022-01-22T23:22
происшествия
рязань
telegram (приложение)
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РЯЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Рязани, сообщила Госавтоинспекция по региону в своем Telegram-канале."Сегодня примерно в 22.00 в Рязани вблизи дома 18 по Ряжскому шоссе, произошло столкновение автомобилей Шевроле и Хендай. По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека и травмы различной степени тяжести получили четыре человека", - говорится в сообщении.Уточняется, что среди пострадавших двое несовершеннолетних.На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20220122/dtp-1769039975.html
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происшествия, рязань, telegram (приложение)
В Рязани в ДТП погибли два человека
В Рязани погибли два человека при столкновении легковых автомобилей