https://ria.ru/20220122/dtp-1769092942.html

В Рязани в ДТП погибли два человека

В Рязани в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 22.01.2022

В Рязани в ДТП погибли два человека

Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Рязани, сообщила Госавтоинспекция по региону в своем... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T23:22

2022-01-22T23:22

2022-01-22T23:22

происшествия

рязань

telegram (приложение)

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РЯЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Рязани, сообщила Госавтоинспекция по региону в своем Telegram-канале."Сегодня примерно в 22.00 в Рязани вблизи дома 18 по Ряжскому шоссе, произошло столкновение автомобилей Шевроле и Хендай. По предварительной информации, в результате происшествия погибли два человека и травмы различной степени тяжести получили четыре человека", - говорится в сообщении.Уточняется, что среди пострадавших двое несовершеннолетних.На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20220122/dtp-1769039975.html

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происшествия, рязань, telegram (приложение)