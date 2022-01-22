https://ria.ru/20220122/dtp-1769092323.html
В Татарстане в ДТП погибла девушка
В Татарстане в ДТП погибла девушка - РИА Новости, 22.01.2022
В Татарстане в ДТП погибла девушка
Один человек погиб и еще восемь попали в больницу в результате ДТП в Альметьевском районе Татарстана, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T22:49
2022-01-22T22:49
2022-01-22T23:08
происшествия
республика татарстан (татарстан)
альметьевский район
hyundai solaris
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
КАЗАНЬ, 22 янв – РИА Новости. Один человек погиб и еще восемь попали в больницу в результате ДТП в Альметьевском районе Татарстана, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев."В 17.55 поступило сообщение о ДТП со смертельным исходом в Альметьевском районе... По предварительным данным, на автодороге между микрорайоном Урсала и Альметьевском минивэн Toyota, в котором находились водитель и шесть пассажиров, столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, в котором находились водитель и два пассажира, в том числе несовершеннолетняя 2006 года рождения", - сказал Галиев журналистам.По его информации, от полученных травм девушка скончалась на месте. Шесть человек из автомобиля Toyota и двое из Hyundai Solaris госпитализированы.Галиев уточнил, что, по предварительным данным, минивэн выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. На место аварии выезжал заместитель прокурора Альметьевска Сергей Карамзин. Организована проверка, обстоятельства случившегося выясняются.
https://ria.ru/20220122/dtp-1769042417.html
республика татарстан (татарстан)
альметьевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика татарстан (татарстан), альметьевский район, hyundai solaris, авто
22:49 22.01.2022 (обновлено: 23:08 22.01.2022)
В Татарстане в ДТП погибла девушка
В Альметьевском районе Татарстана в ДТП погибла девушка и восемь человек