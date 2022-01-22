https://ria.ru/20220122/dtp-1769092323.html

В Татарстане в ДТП погибла девушка

В Татарстане в ДТП погибла девушка - РИА Новости, 22.01.2022

В Татарстане в ДТП погибла девушка

Один человек погиб и еще восемь попали в больницу в результате ДТП в Альметьевском районе Татарстана, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T22:49

2022-01-22T22:49

2022-01-22T23:08

происшествия

республика татарстан (татарстан)

альметьевский район

hyundai solaris

авто

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КАЗАНЬ, 22 янв – РИА Новости. Один человек погиб и еще восемь попали в больницу в результате ДТП в Альметьевском районе Татарстана, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев."В 17.55 поступило сообщение о ДТП со смертельным исходом в Альметьевском районе... По предварительным данным, на автодороге между микрорайоном Урсала и Альметьевском минивэн Toyota, в котором находились водитель и шесть пассажиров, столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, в котором находились водитель и два пассажира, в том числе несовершеннолетняя 2006 года рождения", - сказал Галиев журналистам.По его информации, от полученных травм девушка скончалась на месте. Шесть человек из автомобиля Toyota и двое из Hyundai Solaris госпитализированы.Галиев уточнил, что, по предварительным данным, минивэн выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. На место аварии выезжал заместитель прокурора Альметьевска Сергей Карамзин. Организована проверка, обстоятельства случившегося выясняются.

https://ria.ru/20220122/dtp-1769042417.html

республика татарстан (татарстан)

альметьевский район

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происшествия, республика татарстан (татарстан), альметьевский район, hyundai solaris, авто