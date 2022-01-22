https://ria.ru/20220122/dtp-1769049606.html
В ДТП с автобусом под Калугой был третий автомобиль
В ДТП с автобусом под Калугой был третий автомобиль - РИА Новости, 22.01.2022
В ДТП с автобусом под Калугой был третий автомобиль
В аварию с автобусом в Калужской области попал еще и третий автомобиль, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T13:38
2022-01-22T13:38
2022-01-22T13:49
происшествия
калужская область
авто
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В аварию с автобусом в Калужской области попал еще и третий автомобиль, сообщает УМВД по региону.Ранее представитель УМВД по региону сообщил РИА Новости, что легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, в котором было восемь человек. Один человек погиб, есть данные о двух пострадавших, отметил он."С участие легковушки и автобуса получило повреждение третье транспортное средство — Nissan Teana", - говорится в сообщении.Информация о пострадавших в третьей машине не уточняется.Добавляется, что сотрудники Госавтоинспекции отводят автотранспорт на 27 километр автодороги "Калуга -Перемышль-Белёв-Орёл", на 30 километр автодороги "Калуга -Перемышль-Белёв-Орёл" и на автодорогу "Перемышль - М-3 "Украина". Автомобилистов просят выбирать пути объезда, так как движение на автодороге частично затруднено.По уточненным данным полиции, ДТП произошло в 10.20 на автодороге "Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл". Водитель автомобиля "Лада Ларгус", двигаясь из Калуги в сторону села Перемышль, допустил столкновение с рейсовым автобусом КАВЗ, двигавшимся по маршруту Калуга-Ульяново со стороны села Перемышль. В результате ДТП погиб водитель легковушки. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают специальные службы по ликвидации последствий аварии.
https://ria.ru/20220122/dtp-1769039975.html
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происшествия, калужская область, авто
13:38 22.01.2022 (обновлено: 13:49 22.01.2022)
В ДТП с автобусом под Калугой был третий автомобиль
В ДТП с автобусом под Калугой, при котором погиб человек, был третий автомобиль
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В аварию с автобусом в Калужской области попал еще и третий автомобиль, сообщает УМВД по региону.
Ранее представитель УМВД по региону сообщил РИА Новости, что легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, в котором было восемь человек. Один человек погиб, есть данные о двух пострадавших, отметил он.
"С участие легковушки и автобуса получило повреждение третье транспортное средство — Nissan Teana", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших в третьей машине не уточняется.
Добавляется, что сотрудники Госавтоинспекции отводят автотранспорт на 27 километр автодороги "Калуга
-Перемышль-Белёв-Орёл", на 30 километр автодороги "Калуга -Перемышль-Белёв-Орёл" и на автодорогу "Перемышль - М-3 "Украина". Автомобилистов просят выбирать пути объезда, так как движение на автодороге частично затруднено.
По уточненным данным полиции, ДТП произошло в 10.20 на автодороге "Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл". Водитель автомобиля "Лада Ларгус", двигаясь из Калуги в сторону села Перемышль, допустил столкновение с рейсовым автобусом КАВЗ, двигавшимся по маршруту Калуга-Ульяново со стороны села Перемышль. В результате ДТП погиб водитель легковушки. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают специальные службы по ликвидации последствий аварии.