Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220122/dtp-1769049606.html
В ДТП с автобусом под Калугой был третий автомобиль
В ДТП с автобусом под Калугой был третий автомобиль - РИА Новости, 22.01.2022
В ДТП с автобусом под Калугой был третий автомобиль
В аварию с автобусом в Калужской области попал еще и третий автомобиль, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T13:38
2022-01-22T13:49
происшествия
калужская область
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769049994_0:24:696:416_1920x0_80_0_0_bc74d856d605932b0c2a6b7a669f105d.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В аварию с автобусом в Калужской области попал еще и третий автомобиль, сообщает УМВД по региону.Ранее представитель УМВД по региону сообщил РИА Новости, что легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, в котором было восемь человек. Один человек погиб, есть данные о двух пострадавших, отметил он."С участие легковушки и автобуса получило повреждение третье транспортное средство — Nissan Teana", - говорится в сообщении.Информация о пострадавших в третьей машине не уточняется.Добавляется, что сотрудники Госавтоинспекции отводят автотранспорт на 27 километр автодороги "Калуга -Перемышль-Белёв-Орёл", на 30 километр автодороги "Калуга -Перемышль-Белёв-Орёл" и на автодорогу "Перемышль - М-3 "Украина". Автомобилистов просят выбирать пути объезда, так как движение на автодороге частично затруднено.По уточненным данным полиции, ДТП произошло в 10.20 на автодороге "Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл". Водитель автомобиля "Лада Ларгус", двигаясь из Калуги в сторону села Перемышль, допустил столкновение с рейсовым автобусом КАВЗ, двигавшимся по маршруту Калуга-Ульяново со стороны села Перемышль. В результате ДТП погиб водитель легковушки. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают специальные службы по ликвидации последствий аварии.
https://ria.ru/20220122/dtp-1769039975.html
https://ria.ru/20220121/dtp-1768846980.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769049994_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_fa8538c99d5231af0e20f3cd40b3e312.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калужская область, авто
13:38 22.01.2022 (обновлено: 13:49 22.01.2022)
 
В ДТП с автобусом под Калугой был третий автомобиль

В ДТП с автобусом под Калугой, при котором погиб человек, был третий автомобиль

© Фото : ГУ МЧС России по Калужской областиДТП в Перемышльском районе в Калужской области
ДТП в Перемышльском районе в Калужской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Калужской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В аварию с автобусом в Калужской области попал еще и третий автомобиль, сообщает УМВД по региону.
Ранее представитель УМВД по региону сообщил РИА Новости, что легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, в котором было восемь человек. Один человек погиб, есть данные о двух пострадавших, отметил он.
ДТП в Перемышльском районе в Калужской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
11:43
В ДТП с автобусом под Калугой погиб человек
"С участие легковушки и автобуса получило повреждение третье транспортное средство — Nissan Teana", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших в третьей машине не уточняется.
Добавляется, что сотрудники Госавтоинспекции отводят автотранспорт на 27 километр автодороги "Калуга -Перемышль-Белёв-Орёл", на 30 километр автодороги "Калуга -Перемышль-Белёв-Орёл" и на автодорогу "Перемышль - М-3 "Украина". Автомобилистов просят выбирать пути объезда, так как движение на автодороге частично затруднено.
По уточненным данным полиции, ДТП произошло в 10.20 на автодороге "Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл". Водитель автомобиля "Лада Ларгус", двигаясь из Калуги в сторону села Перемышль, допустил столкновение с рейсовым автобусом КАВЗ, двигавшимся по маршруту Калуга-Ульяново со стороны села Перемышль. В результате ДТП погиб водитель легковушки. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают специальные службы по ликвидации последствий аварии.
Фельдшер скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
Вчера, 09:14
В Красноярском крае девять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
 
ПроисшествияКалужская областьАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:11Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к Путину
00:07Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме
23:54Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
23:50МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны
23:42Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции
23:33Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
23:30Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
23:22В Рязани в ДТП погибли два человека
23:09Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
22:56СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
22:49В Татарстане в ДТП погибла девушка
22:39В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных
22:25В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
22:04Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
21:56Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
21:50Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
21:44В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
21:44МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
21:40Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе
21:39На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к ПутинуГлавком ВМС Германии ушел в отставку после слов о КрымеВучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимойМИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страныЭрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в ТурцииГлава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИВлияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол РоссииВ Рязани в ДТП погибли два человека Посол России допустил усиление военного сотрудничества с ВенесуэлойСК завел уголовное дело после исчезновения девушки под СаратовомВ Татарстане в ДТП погибла девушкаВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуостроваПушилин оценил посреднические инициативы Турции по УкраинеВстреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в КиевеБерлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ИталииВ Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на УкраинеПушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"