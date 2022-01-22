https://ria.ru/20220122/dtp-1769042417.html
После ДТП с автобусом под Калугой госпитализировали троих пострадавших
После ДТП с автобусом под Калугой госпитализировали троих пострадавших - РИА Новости, 22.01.2022
После ДТП с автобусом под Калугой госпитализировали троих пострадавших
Трое пострадавших при столкновении автобуса с легковым автомобилем в Калужской области госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T12:14
2022-01-22T12:14
2022-01-22T12:14
происшествия
калужская область
авто
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Трое пострадавших при столкновении автобуса с легковым автомобилем в Калужской области госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.Ранее представитель УМВД по региону сообщил РИА Новости, что легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, в котором было восемь человек. Один человек погиб, есть данные о двух пострадавших, отметил он."По уточненным данным, один человек погиб, это водитель легкового автомобиля, и трое пострадали. Все пострадавшие – пассажиры автобуса, их госпитализировали", - сказала представитель ГУМЧС по региону.По данным ведомства, пострадавшие – женщина 1956 года рождения, получила рваную рану коленного сустава, женщина 1989 года рождения получила травму руки и сотрясение головного мозга, а также женщина, личность и год рождения которой пока устанавливаются, она получила черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.По уточненным данным полиции, ДТП произошло в 10.20 на автодороге "Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл". Водитель автомобиля "Лада Ларгус", двигаясь из Калуги в сторону села Перемышль, допустил столкновение с рейсовым автобусом КАВЗ, двигавшимся по маршруту Калуга-Ульяново со стороны села Перемышль. В результате ДТП погиб водитель легковушки. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают специальные службы по ликвидации последствий аварии.Отмечается, что в результате ДТП движение на автодороге частично затруднено, но существует альтернативный путь объезда.
https://ria.ru/20220122/dtp-1769039975.html
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происшествия, калужская область, авто
После ДТП с автобусом под Калугой госпитализировали троих пострадавших
После ДТП с автобусом под Калугой госпитализировали троих пострадавших пассажиров автобуса
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Трое пострадавших при столкновении автобуса с легковым автомобилем в Калужской области госпитализированы, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Ранее представитель УМВД по региону сообщил РИА Новости, что легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, в котором было восемь человек. Один человек погиб, есть данные о двух пострадавших, отметил он.
"По уточненным данным, один человек погиб, это водитель легкового автомобиля, и трое пострадали. Все пострадавшие – пассажиры автобуса, их госпитализировали", - сказала представитель ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, пострадавшие – женщина 1956 года рождения, получила рваную рану коленного сустава, женщина 1989 года рождения получила травму руки и сотрясение головного мозга, а также женщина, личность и год рождения которой пока устанавливаются, она получила черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.
По уточненным данным полиции, ДТП произошло в 10.20 на автодороге "Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл". Водитель автомобиля "Лада Ларгус", двигаясь из Калуги
в сторону села Перемышль, допустил столкновение с рейсовым автобусом КАВЗ, двигавшимся по маршруту Калуга-Ульяново со стороны села Перемышль. В результате ДТП погиб водитель легковушки. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают специальные службы по ликвидации последствий аварии.
Отмечается, что в результате ДТП движение на автодороге частично затруднено, но существует альтернативный путь объезда.