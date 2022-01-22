https://ria.ru/20220122/dtp-1769039975.html
В ДТП с автобусом под Калугой погиб человек
В ДТП с автобусом под Калугой погиб человек - РИА Новости, 22.01.2022
В ДТП с автобусом под Калугой погиб человек
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Калужской области, предварительно, один человек погиб, двое пострадали, сообщил РИА Новости представитель УМВД по... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T11:43
2022-01-22T11:43
2022-01-22T12:01
происшествия
калужская область
авто
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Калужской области, предварительно, один человек погиб, двое пострадали, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону."По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом, в котором было восемь человек. Один человек погиб, есть данные о двух пострадавших", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что на месте работают сотрудники полиции.
https://ria.ru/20220121/dtp-1768846980.html
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происшествия, калужская область, авто
11:43 22.01.2022 (обновлено: 12:01 22.01.2022)
В ДТП с автобусом под Калугой погиб человек
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Калужской области, погиб человек
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Калужской области, предварительно, один человек погиб, двое пострадали, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
"По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом, в котором было восемь человек. Один человек погиб, есть данные о двух пострадавших", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на месте работают сотрудники полиции.