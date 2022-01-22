https://ria.ru/20220122/dtp-1769039975.html

В ДТП с автобусом под Калугой погиб человек

В ДТП с автобусом под Калугой погиб человек - РИА Новости, 22.01.2022

В ДТП с автобусом под Калугой погиб человек

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Калужской области, предварительно, один человек погиб, двое пострадали, сообщил РИА Новости представитель УМВД по... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T11:43

2022-01-22T11:43

2022-01-22T12:01

происшествия

калужская область

авто

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Калужской области, предварительно, один человек погиб, двое пострадали, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону."По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом, в котором было восемь человек. Один человек погиб, есть данные о двух пострадавших", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что на месте работают сотрудники полиции.

https://ria.ru/20220121/dtp-1768846980.html

калужская область

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происшествия, калужская область, авто