https://ria.ru/20220122/donskoy-1769081058.html

Экс-глава протокола Ельцина назвал фотографа Донского настоящим художником

Экс-глава протокола Ельцина назвал фотографа Донского настоящим художником - РИА Новости, 22.01.2022

Экс-глава протокола Ельцина назвал фотографа Донского настоящим художником

Бывший личный фотограф первого президента России Дмитрий Донской был настоящим художником, который видел в человеке хорошее и умел передавать это в своих... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T19:32

2022-01-22T19:32

2022-01-22T19:32

общество

москва

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывший личный фотограф первого президента России Дмитрий Донской был настоящим художником, который видел в человеке хорошее и умел передавать это в своих работах, сказал РИА Новости экс-глава протокола Бориса Ельцина Владимир Шевченко."Это был очень талантливый и коммуникабельный человек, очень порядочный. Он работал как настоящий художник. Его фотография никогда не унижали человека: он видел хорошее в человеке, передавал это через фотографию", - сказал Шевченко, выразив соболезнования близким и родным мастера.Донской, долго трудившийся фотокорреспондентом АПН и РИА Новости, скончался в Москве на 86-м году жизни. До начала работы с Ельциным он был одним из лучших спортивных фотокорреспондентов страны. Личным фотографом Ельцина Донской проработал с 1991 по 1997 годы. Он был лауреатом более 160 международных премий, в том числе Международный мастер пресс-фото Международного союза журналистов, Непревзойденный мастер (Excellence) Международной ассоциации фотографического искусства (FIAP), престижной награды World Press Photo "Золотой глаз".РИА Новости и МИА "Россия сегодня" выражают свои соболезнования родным и близким Дмитрия Донского.

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общество, москва