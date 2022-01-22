https://ria.ru/20220122/donskoy-1769081058.html
Экс-глава протокола Ельцина назвал фотографа Донского настоящим художником
Экс-глава протокола Ельцина назвал фотографа Донского настоящим художником - РИА Новости, 22.01.2022
Экс-глава протокола Ельцина назвал фотографа Донского настоящим художником
Бывший личный фотограф первого президента России Дмитрий Донской был настоящим художником, который видел в человеке хорошее и умел передавать это в своих... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T19:32
2022-01-22T19:32
2022-01-22T19:32
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769080411_0:269:3030:1973_1920x0_80_0_0_a513487c42fd0c4c250c0264c2519a1c.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывший личный фотограф первого президента России Дмитрий Донской был настоящим художником, который видел в человеке хорошее и умел передавать это в своих работах, сказал РИА Новости экс-глава протокола Бориса Ельцина Владимир Шевченко."Это был очень талантливый и коммуникабельный человек, очень порядочный. Он работал как настоящий художник. Его фотография никогда не унижали человека: он видел хорошее в человеке, передавал это через фотографию", - сказал Шевченко, выразив соболезнования близким и родным мастера.Донской, долго трудившийся фотокорреспондентом АПН и РИА Новости, скончался в Москве на 86-м году жизни. До начала работы с Ельциным он был одним из лучших спортивных фотокорреспондентов страны. Личным фотографом Ельцина Донской проработал с 1991 по 1997 годы. Он был лауреатом более 160 международных премий, в том числе Международный мастер пресс-фото Международного союза журналистов, Непревзойденный мастер (Excellence) Международной ассоциации фотографического искусства (FIAP), престижной награды World Press Photo "Золотой глаз".РИА Новости и МИА "Россия сегодня" выражают свои соболезнования родным и близким Дмитрия Донского.
https://ria.ru/20220122/donskoy-1769080275.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769080411_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_b2ee73f131fee73e329f01950f487d14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Экс-глава протокола Ельцина назвал фотографа Донского настоящим художником
Экс-глава протокола Ельцина Шевченко: фотограф Донской был настоящим художником
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывший личный фотограф первого президента России Дмитрий Донской был настоящим художником, который видел в человеке хорошее и умел передавать это в своих работах, сказал РИА Новости экс-глава протокола Бориса Ельцина Владимир Шевченко.
"Это был очень талантливый и коммуникабельный человек, очень порядочный. Он работал как настоящий художник. Его фотография никогда не унижали человека: он видел хорошее в человеке, передавал это через фотографию", - сказал Шевченко, выразив соболезнования близким и родным мастера.
Донской, долго трудившийся фотокорреспондентом АПН и РИА Новости, скончался в Москве
на 86-м году жизни. До начала работы с Ельциным он был одним из лучших спортивных фотокорреспондентов страны. Личным фотографом Ельцина Донской проработал с 1991 по 1997 годы. Он был лауреатом более 160 международных премий, в том числе Международный мастер пресс-фото Международного союза журналистов, Непревзойденный мастер (Excellence) Международной ассоциации фотографического искусства (FIAP), престижной награды World Press Photo "Золотой глаз".
РИА Новости и МИА "Россия сегодня" выражают свои соболезнования родным и близким Дмитрия Донского.