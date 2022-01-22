https://ria.ru/20220122/donskoy-1769080275.html

В музее Ельцина назвали смерть фотографа Донского большой утратой

В музее Ельцина назвали смерть фотографа Донского большой утратой - РИА Новости, 22.01.2022

В музее Ельцина назвали смерть фотографа Донского большой утратой

Смерть бывшего личного фотографа первого президента России Дмитрия Донского стала большой утратой для музея Бориса Ельцина в Екатеринбурге, в учреждении... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T19:21

2022-01-22T19:21

2022-01-22T19:21

москва

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Смерть бывшего личного фотографа первого президента России Дмитрия Донского стала большой утратой для музея Бориса Ельцина в Екатеринбурге, в учреждении осталось много его фотографий, сказал РИА Новости директор музея Олег Лутохин, отметив, что в музее проходила персональная выставка фотографа.Он напомнил, что в 2018 году в Ельцин Центре шла персональная выставка фотографий Донского "Параллельные миры: политика и спорт", включающая более 70 фоторабот и охватившая практически пятьдесят лет жизни советской и новой России, с конца пятидесятых годов прошлого века до середины нулевых годов XXI столетия. Лутохин не исключил, что эта выставка может быть воссоздана в память о Донском.Донской, долго трудившийся фотокорреспондентом АПН и РИА Новости, скончался в Москве на 86-м году жизни. До начала работы с Ельциным он был одним из лучших спортивных фотокорреспондентов страны. Личным фотографом Ельцина Донской проработал с 1991 по 1997 годы. Он был лауреатом более 160 международных премий, в том числе таких, как Международный мастер пресс-фото Международного союза журналистов, Непревзойденный мастер (Excellence) Международной ассоциации фотографического искусства (FIAP), престижной награды World Press Photo "Золотой глаз".РИА Новости и МИА "Россия сегодня" выражают свои соболезнования родным и близким Дмитрия Донского.

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