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Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе
Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе - РИА Новости, 22.01.2022
Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе
В самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) поступает информация о присутствии иностранных частных военных компаний (ЧВК) у линии соприкосновения,... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T21:40
2022-01-22T22:49
в мире
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) поступает информация о присутствии иностранных частных военных компаний (ЧВК) у линии соприкосновения, однако стопроцентного подтверждения этих сведений пока нет, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Официальной информации нет, но скажем тоже: присутствуют. То есть разведка об этом заявляет, но пока очень острожно. Скажем так, стопроцентного подтверждения такой информации, то и есть и количественного, у меня нет", - сказал он в эфире программы "СоловьевLive", отвечая на вопрос о присутствии иностранных ЧВК в регионе.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20220122/ukraina-1769088009.html
украина
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в мире, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
21:40 22.01.2022 (обновлено: 22:49 22.01.2022)
 
Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе

Глава ДНР Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) поступает информация о присутствии иностранных частных военных компаний (ЧВК) у линии соприкосновения, однако стопроцентного подтверждения этих сведений пока нет, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Официальной информации нет, но скажем тоже: присутствуют. То есть разведка об этом заявляет, но пока очень острожно. Скажем так, стопроцентного подтверждения такой информации, то и есть и количественного, у меня нет", - сказал он в эфире программы "СоловьевLive", отвечая на вопрос о присутствии иностранных ЧВК в регионе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
21:18
ДНР наблюдает около 120 тысяч украинских военных у линии соприкосновения
Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
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В миреУкраинаДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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