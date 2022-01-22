ВСУ 12 раз за неделю глушили беспилотники ОБСЕ, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ 12 раз за неделю подавляли сигналы беспилотников ОБСЕ
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобиль миссии ОБСЕ в районе временного пункта пропуска "Станица Луганская" между Украиной и Луганской народной республикой
Автомобиль миссии ОБСЕ в районе временного пункта пропуска "Станица Луганская" между Украиной и Луганской народной республикой . Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз в течение недели подавляли сигналы беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
"За неделю зафиксировано 12 фактов подавления каналов управления и навигации БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ вдоль линии боевого соприкосновения В результате воздействия средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы - ред.) ВСУ в районе (подконтрольного Киеву населенного пункта) Часов Яр наблюдателями Миссии ОБСЕ был утерян сигнал управления и навигации БПЛА малого радиуса действия. Все факты подтверждены отчетами Миссии ОБСЕ", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.