Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220122/donbass-1769072318.html
ВСУ 12 раз за неделю глушили беспилотники ОБСЕ, заявили в ДНР
ВСУ 12 раз за неделю глушили беспилотники ОБСЕ, заявили в ДНР - РИА Новости, 22.01.2022
ВСУ 12 раз за неделю глушили беспилотники ОБСЕ, заявили в ДНР
Украинские силовики 12 раз в течение недели подавляли сигналы беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T17:34
2022-01-22T17:34
в мире
киев
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151477/93/1514779389_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_fec61651f8c9927735d0535c6a547edf.jpg
ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз в течение недели подавляли сигналы беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР)."За неделю зафиксировано 12 фактов подавления каналов управления и навигации БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ вдоль линии боевого соприкосновения В результате воздействия средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы - ред.) ВСУ в районе (подконтрольного Киеву населенного пункта) Часов Яр наблюдателями Миссии ОБСЕ был утерян сигнал управления и навигации БПЛА малого радиуса действия. Все факты подтверждены отчетами Миссии ОБСЕ", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
https://ria.ru/20220122/donbass-1769034391.html
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151477/93/1514779389_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_e147ecb72cd50ace221e8f52f8cf26f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
17:34 22.01.2022
 
ВСУ 12 раз за неделю глушили беспилотники ОБСЕ, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ 12 раз за неделю подавляли сигналы беспилотников ОБСЕ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобиль миссии ОБСЕ в районе временного пункта пропуска "Станица Луганская" между Украиной и Луганской народной республикой
Автомобиль миссии ОБСЕ в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Автомобиль миссии ОБСЕ в районе временного пункта пропуска "Станица Луганская" между Украиной и Луганской народной республикой . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз в течение недели подавляли сигналы беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
"За неделю зафиксировано 12 фактов подавления каналов управления и навигации БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ вдоль линии боевого соприкосновения В результате воздействия средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы - ред.) ВСУ в районе (подконтрольного Киеву населенного пункта) Часов Яр наблюдателями Миссии ОБСЕ был утерян сигнал управления и навигации БПЛА малого радиуса действия. Все факты подтверждены отчетами Миссии ОБСЕ", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
10:40
В ЛНР заявили, что ВСУ пытались заглушить беспилотник ОБСЕ
 
В миреКиевВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:11Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к Путину
00:07Главком ВМС Германии ушел в отставку после слов о Крыме
23:54Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
23:50МИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страны
23:42Эрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в Турции
23:33Глава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИ
23:30Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
23:22В Рязани в ДТП погибли два человека
23:09Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
22:56СК завел уголовное дело после исчезновения девушки под Саратовом
22:49В Татарстане в ДТП погибла девушка
22:39В Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных
22:25В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова
22:04Пушилин оценил посреднические инициативы Турции по Украине
21:56Встреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в Киеве
21:50Берлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Италии
21:44В Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"
21:44МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на Украине
21:40Пушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе
21:39На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Посольство КНР прокомментировало "просьбу" Си Цзиньпина к ПутинуГлавком ВМС Германии ушел в отставку после слов о КрымеВучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимойМИД Сирии потребовал вывода военного контингента США из страныЭрдоган заявил о планах провести встречу формата "3+3" в ТурцииГлава ВМС Германии Шенбах уйдет в отставку после слов о Крыме, сообщили СМИВлияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол РоссииВ Рязани в ДТП погибли два человека Посол России допустил усиление военного сотрудничества с ВенесуэлойСК завел уголовное дело после исчезновения девушки под СаратовомВ Татарстане в ДТП погибла девушкаВ Сирии террористы "Джебхат ан-Нусры"* ранили трех военных В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуостроваПушилин оценил посреднические инициативы Турции по УкраинеВстреча "нормандского формата" состоится 26 января, заявили в КиевеБерлускони не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента ИталииВ Минобороны ФРГ осудили слова главы ВМС, что "Крым не вернуть"МИД ФРГ опроверг слухи о подготовке эвакуации семей дипломатов на УкраинеПушилин заявил, что поступает информация о присутствии ЧВК в Донбассе На Украине признали жизненную необходимость "Северного потока — 2"