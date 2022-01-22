https://ria.ru/20220122/donbass-1769072318.html

ВСУ 12 раз за неделю глушили беспилотники ОБСЕ, заявили в ДНР

ВСУ 12 раз за неделю глушили беспилотники ОБСЕ, заявили в ДНР - РИА Новости, 22.01.2022

ВСУ 12 раз за неделю глушили беспилотники ОБСЕ, заявили в ДНР

Украинские силовики 12 раз в течение недели подавляли сигналы беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T17:34

2022-01-22T17:34

2022-01-22T17:34

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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз в течение недели подавляли сигналы беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР)."За неделю зафиксировано 12 фактов подавления каналов управления и навигации БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ вдоль линии боевого соприкосновения В результате воздействия средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы - ред.) ВСУ в районе (подконтрольного Киеву населенного пункта) Часов Яр наблюдателями Миссии ОБСЕ был утерян сигнал управления и навигации БПЛА малого радиуса действия. Все факты подтверждены отчетами Миссии ОБСЕ", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.

https://ria.ru/20220122/donbass-1769034391.html

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донецкая народная республика

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в мире, киев, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр