https://ria.ru/20220122/donbass-1769066965.html
В ЛНР не исключили провокаций во время визита журналиста из ФРГ в Донбасс
В ЛНР не исключили провокаций во время визита журналиста из ФРГ в Донбасс - РИА Новости, 22.01.2022
В ЛНР не исключили провокаций во время визита журналиста из ФРГ в Донбасс
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не исключает провокаций во время визита журналиста теле- и радиокомпании Германии Deutsche... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T16:53
2022-01-22T16:53
2022-01-22T17:44
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763079588_0:229:3143:1997_1920x0_80_0_0_c9ffab9c3540ff4aa864c1f95389d014.jpg
ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не исключает провокаций во время визита журналиста теле- и радиокомпании Германии Deutsche Welle на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, заявил в субботу журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Александр Мазейкин."В зоне ответственности 2-го батальона 79-й бригады (ВС Украины – ред.) в районе населенного пункта Счастье осуществляется работа корреспондента информационного агентства Deutsche Welle", - заявил Мазейкин.Он уточнил, что, по данным Народной милиции ЛНР, видеосъемки будут проводиться до 30 января под контролем представителя 74-го центра информационно-психологических операций украинских силовиков. Офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР назвал такие действия очередной попыткой Киева "дискредитировать народные республики в глазах населения стран Запада"."В связи с этим не исключаем провокационных обстрелов на Станично-Луганском направлении", - дополнил Мазейкин.
https://ria.ru/20220122/ukraina-1769064424.html
киев
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763079588_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_7acb4edaa0560151a846fc5dacd92b1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
16:53 22.01.2022 (обновлено: 17:44 22.01.2022)
В ЛНР не исключили провокаций во время визита журналиста из ФРГ в Донбасс
В ЛНР не исключили провокаций во время визита немецкого журналиста в Донбасс