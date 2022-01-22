https://ria.ru/20220122/donbass-1769066965.html

В ЛНР не исключили провокаций во время визита журналиста из ФРГ в Донбасс

В ЛНР не исключили провокаций во время визита журналиста из ФРГ в Донбасс - РИА Новости, 22.01.2022

В ЛНР не исключили провокаций во время визита журналиста из ФРГ в Донбасс

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не исключает провокаций во время визита журналиста теле- и радиокомпании Германии Deutsche... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T16:53

2022-01-22T16:53

2022-01-22T17:44

в мире

киев

вооруженные силы украины

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не исключает провокаций во время визита журналиста теле- и радиокомпании Германии Deutsche Welle на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, заявил в субботу журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Александр Мазейкин."В зоне ответственности 2-го батальона 79-й бригады (ВС Украины – ред.) в районе населенного пункта Счастье осуществляется работа корреспондента информационного агентства Deutsche Welle", - заявил Мазейкин.Он уточнил, что, по данным Народной милиции ЛНР, видеосъемки будут проводиться до 30 января под контролем представителя 74-го центра информационно-психологических операций украинских силовиков. Офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР назвал такие действия очередной попыткой Киева "дискредитировать народные республики в глазах населения стран Запада"."В связи с этим не исключаем провокационных обстрелов на Станично-Луганском направлении", - дополнил Мазейкин.

https://ria.ru/20220122/ukraina-1769064424.html

киев

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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр