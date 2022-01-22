https://ria.ru/20220122/donbass-1769036226.html

В ДНР назвали США спонсором терроризма на Украине

В ДНР назвали США спонсором терроризма на Украине - РИА Новости, 22.01.2022

В ДНР назвали США спонсором терроризма на Украине

Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что США, поощряя политику властей Украины, тем самым спонсируют терроризм РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T10:56

2022-01-22T10:56

2022-01-22T10:56

в мире

украина

сша

донецкая народная республика

наталья никонорова

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746616193_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_3fb70e4db1f9090ebcf3af99aa3d98b2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что США, поощряя политику властей Украины, тем самым спонсируют терроризм и национальный ультрарадикализм."Советуем властям США обратить внимание на вступивший с начала 2022-го года в силу закон Украины об основах национального сопротивления. Раз уж США открыто поддерживают государство, в котором принимаются подобные законы, может быть, американские конгрессмены заодно еще и себя признают спонсорами терроризма и национального ультрарадикализма, который всячески поощряется властями Украины?" - сказала РИА Новости Никонорова.По ее словам, данный закон узаконивает и вооружает добровольческие вооруженные формирования."То есть по сути, бандитов и террористов, которые, прикрываясь некой "борьбой с агрессором", получают юридическую и практическую поддержку для дальнейшего совершения терактов и других преступлений в Донбассе, да еще и при этом им гарантируется безнаказанность", - подчеркнула глава МИД.Никонорова призвала власти США ознакомиться с реальными, а не вымышленными или подсунутыми украинскими чиновниками отчетами о ситуации в Донбассе.Закон об основах национального сопротивления вступил в действие на Украине 1 января 2022 года. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны.

https://ria.ru/20220122/pomosch-1769020095.html

https://ria.ru/20220121/dnr-1768954067.html

украина

сша

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, донецкая народная республика, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр