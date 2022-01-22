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В ДНР назвали США спонсором терроризма на Украине
В ДНР назвали США спонсором терроризма на Украине - РИА Новости, 22.01.2022
В ДНР назвали США спонсором терроризма на Украине
Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что США, поощряя политику властей Украины, тем самым спонсируют терроризм РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T10:56
2022-01-22T10:56
в мире
украина
сша
донецкая народная республика
наталья никонорова
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что США, поощряя политику властей Украины, тем самым спонсируют терроризм и национальный ультрарадикализм."Советуем властям США обратить внимание на вступивший с начала 2022-го года в силу закон Украины об основах национального сопротивления. Раз уж США открыто поддерживают государство, в котором принимаются подобные законы, может быть, американские конгрессмены заодно еще и себя признают спонсорами терроризма и национального ультрарадикализма, который всячески поощряется властями Украины?" - сказала РИА Новости Никонорова.По ее словам, данный закон узаконивает и вооружает добровольческие вооруженные формирования."То есть по сути, бандитов и террористов, которые, прикрываясь некой "борьбой с агрессором", получают юридическую и практическую поддержку для дальнейшего совершения терактов и других преступлений в Донбассе, да еще и при этом им гарантируется безнаказанность", - подчеркнула глава МИД.Никонорова призвала власти США ознакомиться с реальными, а не вымышленными или подсунутыми украинскими чиновниками отчетами о ситуации в Донбассе.Закон об основах национального сопротивления вступил в действие на Украине 1 января 2022 года. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны.
https://ria.ru/20220122/pomosch-1769020095.html
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украина
сша
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в мире, украина, сша, донецкая народная республика, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр
10:56 22.01.2022
 
В ДНР назвали США спонсором терроризма на Украине

Глава МИД ДНР Никонорова назвала США спонсором терроризма на Украине

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНаталья Никонорова
Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Наталья Никонорова. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что США, поощряя политику властей Украины, тем самым спонсируют терроризм и национальный ультрарадикализм.
"Советуем властям США обратить внимание на вступивший с начала 2022-го года в силу закон Украины об основах национального сопротивления. Раз уж США открыто поддерживают государство, в котором принимаются подобные законы, может быть, американские конгрессмены заодно еще и себя признают спонсорами терроризма и национального ультрарадикализма, который всячески поощряется властями Украины?" - сказала РИА Новости Никонорова.
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По ее словам, данный закон узаконивает и вооружает добровольческие вооруженные формирования.
"То есть по сути, бандитов и террористов, которые, прикрываясь некой "борьбой с агрессором", получают юридическую и практическую поддержку для дальнейшего совершения терактов и других преступлений в Донбассе, да еще и при этом им гарантируется безнаказанность", - подчеркнула глава МИД.
Никонорова призвала власти США ознакомиться с реальными, а не вымышленными или подсунутыми украинскими чиновниками отчетами о ситуации в Донбассе.
"Возможно, в таком случае в конгрессе появится понимание относительно масштаба и чудовищности тех вопиющих преступлений против человечности, которые осуществили украинские вооруженные формирования и в целом руководители этого государства за последние 8 лет против жителей Донбасса. Конечно, мы не питаем особых иллюзий относительно шансов на подобное осознание. Но если такое понимание все-таки появится, то у конгресса США явно изменится позиция относительно того, кто же на самом деле является террористами, направившими танки и самолеты против людей, которые всего лишь хотели быть услышанными", - сказала Никонорова.
Закон об основах национального сопротивления вступил в действие на Украине 1 января 2022 года. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны.
И.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
Вчера, 17:07
В ДНР назвали желание США объявить их террористами абсурдом
 
В миреУкраинаСШАДонецкая Народная РеспубликаНаталья НиконороваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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