В ДНР назвали США спонсором терроризма на Украине
Глава МИД ДНР Никонорова назвала США спонсором терроризма на Украине
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Наталья Никонорова. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что США, поощряя политику властей Украины, тем самым спонсируют терроризм и национальный ультрарадикализм.
"Советуем властям США обратить внимание на вступивший с начала 2022-го года в силу закон Украины об основах национального сопротивления. Раз уж США открыто поддерживают государство, в котором принимаются подобные законы, может быть, американские конгрессмены заодно еще и себя признают спонсорами терроризма и национального ультрарадикализма, который всячески поощряется властями Украины?" - сказала РИА Новости Никонорова.
По ее словам, данный закон узаконивает и вооружает добровольческие вооруженные формирования.
"То есть по сути, бандитов и террористов, которые, прикрываясь некой "борьбой с агрессором", получают юридическую и практическую поддержку для дальнейшего совершения терактов и других преступлений в Донбассе, да еще и при этом им гарантируется безнаказанность", - подчеркнула глава МИД.
Никонорова призвала власти США ознакомиться с реальными, а не вымышленными или подсунутыми украинскими чиновниками отчетами о ситуации в Донбассе.
"Возможно, в таком случае в конгрессе появится понимание относительно масштаба и чудовищности тех вопиющих преступлений против человечности, которые осуществили украинские вооруженные формирования и в целом руководители этого государства за последние 8 лет против жителей Донбасса. Конечно, мы не питаем особых иллюзий относительно шансов на подобное осознание. Но если такое понимание все-таки появится, то у конгресса США явно изменится позиция относительно того, кто же на самом деле является террористами, направившими танки и самолеты против людей, которые всего лишь хотели быть услышанными", - сказала Никонорова.
Закон об основах национального сопротивления вступил в действие на Украине 1 января 2022 года. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны.