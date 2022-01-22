https://ria.ru/20220122/donbass-1769034391.html

В ЛНР заявили, что ВСУ пытались заглушить беспилотник ОБСЕ

В ЛНР заявили, что ВСУ пытались заглушить беспилотник ОБСЕ - РИА Новости, 22.01.2022

В ЛНР заявили, что ВСУ пытались заглушить беспилотник ОБСЕ

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T10:40

2022-01-22T10:40

2022-01-22T10:40

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киев

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, которая мешала работе беспилотника ОБСЕ в районе частично подконтрольного Киеву города Золотое, расположенного вблизи участка разведения сил и средств в Донбассе.В ЛНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районах населенных пунктов Артема (под контролем украинских силовиков – ред.) и Золотое мобильная группа 20-го батальона РЭБ (ВС Украины – ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили военную технику украинских силовиков в данных районах.поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220122/zrk-1769032818.html

https://ria.ru/20220122/donbass-1769031809.html

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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр