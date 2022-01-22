https://ria.ru/20220122/donbass-1769034391.html
В ЛНР заявили, что ВСУ пытались заглушить беспилотник ОБСЕ
В ЛНР заявили, что ВСУ пытались заглушить беспилотник ОБСЕ - РИА Новости, 22.01.2022
В ЛНР заявили, что ВСУ пытались заглушить беспилотник ОБСЕ
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T10:40
2022-01-22T10:40
2022-01-22T10:40
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, которая мешала работе беспилотника ОБСЕ в районе частично подконтрольного Киеву города Золотое, расположенного вблизи участка разведения сил и средств в Донбассе.В ЛНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районах населенных пунктов Артема (под контролем украинских силовиков – ред.) и Золотое мобильная группа 20-го батальона РЭБ (ВС Украины – ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили военную технику украинских силовиков в данных районах.поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили, что ВСУ пытались заглушить беспилотник ОБСЕ
В ЛНР заявили, что ВСУ пытались заглушить беспилотник ОБСЕ возле участка разведения сил