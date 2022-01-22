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В ЛНР заявили, что ВСУ пытались заглушить беспилотник ОБСЕ
В ЛНР заявили, что ВСУ пытались заглушить беспилотник ОБСЕ - РИА Новости, 22.01.2022
В ЛНР заявили, что ВСУ пытались заглушить беспилотник ОБСЕ
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T10:40
2022-01-22T10:40
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, которая мешала работе беспилотника ОБСЕ в районе частично подконтрольного Киеву города Золотое, расположенного вблизи участка разведения сил и средств в Донбассе.В ЛНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районах населенных пунктов Артема (под контролем украинских силовиков – ред.) и Золотое мобильная группа 20-го батальона РЭБ (ВС Украины – ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили военную технику украинских силовиков в данных районах.поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220122/zrk-1769032818.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр
10:40 22.01.2022
 
В ЛНР заявили, что ВСУ пытались заглушить беспилотник ОБСЕ

В ЛНР заявили, что ВСУ пытались заглушить беспилотник ОБСЕ возле участка разведения сил

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, которая мешала работе беспилотника ОБСЕ в районе частично подконтрольного Киеву города Золотое, расположенного вблизи участка разведения сил и средств в Донбассе.
В ЛНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Украинские военнослужащие в Луганской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
10:21
В ЛНР заявили о размещении силовиками ЗРК у населенного пункта в Донбассе
"В районах населенных пунктов Артема (под контролем украинских силовиков – ред.) и Золотое мобильная группа 20-го батальона РЭБ (ВС Украины – ред.) с помощью станции "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства.
По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили военную технику украинских силовиков в данных районах.поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
10:06
В ДНР не исключили новых задержаний людей украинскими силовиками
 
В миреКиевВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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