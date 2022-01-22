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Украинские военные провели учения со стрельбой в Донбассе
Украинские военные провели учения со стрельбой в Донбассе - РИА Новости, 22.01.2022
Украинские военные провели учения со стрельбой в Донбассе
Украинские артиллеристы провели учения со стрельбой в районе проведения Операции объединенных сил в Донбассе, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных... РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T10:32
2022-01-22T10:32
2022-01-22T10:32
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КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Украинские артиллеристы провели учения со стрельбой в районе проведения Операции объединенных сил в Донбассе, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил."В районе проведения ООС проверили готовность артиллерийских подразделений к боевому применению. Во время тренировок бойцы совершили подъем по тревоге, выход в район построения колонны и выход из-под удара", - говорится в сюжете пресс-центра штаба Операции объединенных сил. Видео сюжета опубликовано в Facebook штаба.По сообщению штаба, военные осуществили "охрану и оборону района отведения". "Кроме того, артиллеристы успешно выполнили поставленные задачи: уничтожили условную технику и личный состав противника и вражеские вертолеты на взлетных площадках", - говорится в сюжете.
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр
Украинские военные провели учения со стрельбой в Донбассе
Украинские артиллеристы провели учения со стрельбой в Донбассе