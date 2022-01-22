https://ria.ru/20220122/donbass-1769031578.html

В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков

В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 22.01.2022

В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков

Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики... РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T10:04

2022-01-22T10:04

2022-01-22T10:04

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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В пятницу в ведомстве заявили о четырёх фактах нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков."За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило один раз", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики при обстрелах территории ДНР использовали гранатомёты.

https://ria.ru/20220121/lnr-1768990504.html

https://ria.ru/20220121/dnr-1768954067.html

украина

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр